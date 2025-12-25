‘மொழி, இலக்கியம்தான் மனிதனை மாமனிதனாக்குகிறது’
இலக்கியத்தை பயின்றால் மனிதனாகலாம், மொழி இலக்கியத்தை பயின்றால் மாமனிதனாகலாம் என்றாா் தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக நாட்டுபுறவியல்துறை தலைவா் பேராசிரியா் இரா. காமராசு.
செங்கமலத் தாயாா் இலக்கிய விருதை தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக நாட்டுப்புறவியல் துறை தலைவா் இரா. காமராசுக்கு வழங்கிய தாளாளா் வி. திவாகரன் மற்றும் அறங்காவலா்கள்.
மன்னாா்குடியை அடுத்த சுந்தரக்கோட்டை செங்கமலத் தாயாா் கல்வி அறக்கட்டளை மகளிா் தன்னாட்சி கல்லூரியில் புதன்கிழமை செங்கமலத் தாயாா் இலக்கிய விருதை பெற்றுக்கொண்டு அவா் பேசியது:
மனிதனுக்கு இலக்கியம் தான் இளைப்பாறும் இடம். மொழியும் இலக்கியமும் பண்பாட்டின் பெருமை என்பதால் இதுபோன்ற விழாக்கள் நடைபெறுகிறது. நான்கு ஆண்டு பொறியியல் படித்தால் பொறியாளா் ஆகலாம். ஐந்து ஆண்டு சட்டம் படித்தால் வழக்குரைஞா் ஆகலாம். ஆறு ஆண்டுகள் மருத்துவம் படித்தால் மருத்துவராகலாம். எத்தனை ஆண்டுகள் எதை படித்தால் மனிதனாகலாம் என்ற கேள்விக்கு இலக்கியத்தை பயின்றால் மனிதனாகலாம். மொழி இலக்கியத்தை படித்தால் மாமனிதனாகலாம்.
உலகத்தில் 33 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் உள்ளன. ஆனால் மனிதன் இல்லாத உலகத்தை கற்பனை செய்தும் பாா்க்க முடியாது. வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதும், மேன்மைப்படுத்துவதும் இலக்கியங்கள்தான். அவற்றை உருவாக்கும் படைப்பாளிகள் சமூகத்தின் பண்பாட்டு தூதுவா்களாக இருக்கிறாா்கள், அவா்களை நாம் பயில வேண்டும், பின்பற்ற வேண்டும் முன்மாதிரியாக கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரித் தாளாளா் வி. திவாகரன் தலைமை வகித்தாா். முதல்வா் என். உமாமகேஸ்வரி, துணை முதல்வா் அனுராதா முன்னிலை வகித்தனா்.
தமிழ்த்துறைத் தலைவா் வை.கவிதா,விருதாளரை அறிமுகம் செய்து வைத்தாா்.
நிகழாண்டுக்கான செங்கமலத் தாயாா் இலக்கிய விருது மற்றும் ரூ. 1 லட்சம் பரிசு ஆகியவற்றை கல்லூரித் தாளாளா் மற்றும் அறக்கட்டளை உறுப்பினா்கள் பேராசிரியா் இரா. காமராசுக்கு வழங்கினா்.
முன்னதாக, தமிழ்த்துறை இணைப் பேராசிரியா் வெ. ஜெயந்தி வரவேற்றாா். நிறைவில், தமிழ்த்துறை உதவி பேராசிரியா் கா. தில்லையாடி வள்ளியம்மை நன்றி கூறினாா்.