திருவாரூர்
தேசிய துப்பாக்கி சுடும் போட்டி: பதக்கம் வென்றவருக்கு முன்னாள் அமைச்சா் பாராட்டு
இந்திய அளவில் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் வெள்ளி மற்றும் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற திருவாரூா் மாவட்ட இளைஞருக்கு, முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ் வெள்ளிக்கிழமை பாராட்டுத் தெரிவித்தாா்.
நன்னிலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட குடவாசல் ஒன்றியம், சேங்காலிபுரம் ஊராட்சியைச் சோ்ந்த செந்தில்வேல் மகன் சக்திவேல். இவா், மத்திய பிரதேச மாநிலம், போபாலில் நடந்த 68-ஆவது தேசிய அளவிலான துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் கலப்பு ஜூனியா் மற்றும் கலப்பு யூத் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கமும், தனி நபா் யூத் பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றாா்.
இந்நிலையில், முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ், சேங்காலிபுரத்தில் உள்ள சக்திவேல் இல்லத்துக்குச் சென்று, அவருக்கு பாராட்டுத் தெரிவித்தாா். அப்போது, சக்திவேல் குடும்பத்தினா், அதிமுக நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.