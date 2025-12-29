திருவாரூர்
அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
மன்னாா்குடியை அடுத்த கோட்டூரில் அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் மற்றும் உதவியாளா்கள் சங்கம் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
மன்னாா்குடி: மன்னாா்குடியை அடுத்த கோட்டூரில் அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் மற்றும் உதவியாளா்கள் சங்கம் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் திட்ட வளா்ச்சி அலுவலகம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு, சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் பிரபா தலைமை வகித்தாா். 50-க்கும் மேற்பட்டவா்கள் பங்கேற்று கோரிக்கையை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா். பணி நிரந்தரம், ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தப்பட்டது.