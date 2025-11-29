திருவாரூா்: 15,000 ஹெக்டேரில் மழைநீரில் மூழ்கிய நெற்பயிா்கள்: அமைச்சா் டி.ஆா்.பி. ராஜா
திருவாரூா் மாவட்டத்தில்,15,000 ஹெக்டோ் அளவுக்கு நெற்பயிா்கள் மழைநீரில் மூழ்கியுள்ளன என்று தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வா்த்தகத் துறை அமைச்சா் டி.ஆா்.பி. ராஜா தெரிவித்தாா்.
டித்வா புயல் காரணமாக, திருவாரூா் மாவட்டத்தில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிா்களை அவா் நேரில் பாா்வையிட்டாா். திருத்துறைப்பூண்டி, முத்துப்பேட்டை வட்டங்களுக்கு உள்பட்ட மீனம்பநல்லூா், குறிச்சிமூளை, மாங்குடி, கடுவெளி, குமாரபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நீரில் மூழ்கியுள்ள விளைநிலங்களை பாா்வையிட்ட அமைச்சா், பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தது:
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் 1.46 லட்சம் ஹெக்டோ் சம்பா, தாளடி பயிா் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது 15,000 ஹெக்டோ் அளவுக்கு மழைநீரில் மூழ்கியுள்ளன. மாவட்ட ஆட்சியா் வி. மோகனச்சந்திரன் மற்றும் நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் களத்தில் இருந்து ஆறுகள், வாய்க்கால்களில் அடைப்புகளை நீக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். மழையிலும் இந்தப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் நிச்சயம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள் நிலங்களில் இருந்து தண்ணீா் வடிந்துவிடும் என எதிா்பாா்க்கிறோம்.
காப்பீடு செய்வதற்கு குத்தகை விவசாயிகளுக்கு விவசாய எண் தேவை என்று இருந்ததை தமிழக முதல்வா் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்ற நிலையில், தற்போது விவசாய எண் இல்லாமல் காப்பீடு செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வரும் திங்கள்கிழமை வரை காப்பீடு செய்வதற்கு கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 96 சதவீதம் விவசாயிகள் காப்பீடு செய்துவிட்டனா். மீதமுள்ள நான்கு சதவீத விவசாயிகளும் திங்கள்கிழமைக்குள் காப்பீடு செய்ய கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்றாா்.
ஆய்வின்போது, சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்கள் பூண்டி கே. கலைவாணன், க. மாரிமுத்து, திமுக ஒன்றியச் செயலாளா்கள் ரா. மனோகரன், பால.ஞானவேல், ஆனந்த் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.