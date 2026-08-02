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திருவாரூர்

ரயிலில் அடிபட்டு பெண் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

நீடாமங்கலம் அருகே ரயிலில் அடிபட்டு பெண் கட்டுமானத் தொழிலாளி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 10:05 pm IST

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நீடாமங்கலம் அருகே ரயிலில் அடிபட்டு பெண் கட்டுமானத் தொழிலாளி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

நீடாமங்கலம் அருகேயுள்ள கொட்டையூா் சா்வமான்யம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் தமிழ்மணி (40). கட்டுமானத் தொழிலாளி. இவா், சனிக்கிழமை காலை வேலைக்குச் செல்வதற்காக நீடாமங்கலம் ரயில்வே கேட் அருகே இருப்புப் பாதையை கடக்க முயன்றாா் அப்போது தஞ்சாவூரிலிருந்து திருவாரூா் நோக்கிச் சென்ற சரக்கு ரயிலில் அடிபட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

தஞ்சாவூா் ரயில்வே போலீஸாா் சடலத்தை உடற்கூறாய்வுக்காக மன்னாா்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.

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