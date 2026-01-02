அரசுப் பள்ளி சாா்பில் விழிப்புணா்வு நாள்காட்டி வெளியீடு
வலங்கைமான் ஒன்றியம் தென்குவளவேலி அரசு உயா்நிலைப் பள்ளி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி சாா்பில் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணா்வு நாள்காட்டி வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு, தலைமை ஆசிரியா் வெற்றிவேலன் தலைமை வகித்தாா். நல்லாசிரியா் சூரியகுமாா், தொடக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் (பொ) அனிதா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
பள்ளியின் சாா்பில் தயாரிக்கப்பட்ட ‘மஞ்சப்பையை கையில் எடுப்போம், சுற்றுச்சூழல் காப்போம்’ ‘அரசுப் பள்ளி வறுமையின் அடையாளம் அல்ல; பெருமையின் அடையாளம்’ போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய விழிப்புணா்வு நாள்காட்டி வெளியிடப்பட்டது.
தலைமை ஆசிரியா் வெற்றிவேலன் நாள்காட்டியை வெளியிட, தென்குளவேலி இளைஞா் அமைப்பினா் மற்றும் ஆலங்குடி சாய் கிளினிக் ஜெயசீலன் பெற்றுக் கொண்டனா். இதுகுறித்து தலைமை ஆசிரியா் கூறியது:
நாள்காட்டியில் தமிழக அரசு செயல்படுத்திவரும் மாணவா் நலன் சாா்ந்த திட்டங்கள் குறித்த விளக்கங்களும், பள்ளியின் சாதனை குறித்த விளக்கங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. இதுபற்றி பெற்றோா்கள் அறிந்து கொண்டு, தங்கள் குழந்தைகளை அரசுப் பள்ளியில் சோ்க்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணா்வையும் இந்த நாள்காட்டி மூலம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் என்றாா்.
ஆசிரியா்கள் ரேணுகா, விஜயகுமாரி, இளையராஜா, ராமமூா்த்தி, சுதா, பள்ளி அலுவலக உதவியாளா் சுவாமிநாதன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.