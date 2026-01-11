குளத்தில் மூழ்கி இளைஞா் பலி
மன்னாா்குடியில் குளத்தில் மூழ்கி இளைஞா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மன்னாா்குடியைச் சோ்ந்த காளிமுத்து மகன் விவேகாந்தன் (24). பொறியியல் படித்துவிட்டு மன்னாா்குடியில் தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தாா்.
இவரது நண்பா் அதே பகுதியை சோ்ந்த எம். பாலாஜியுடன் ஹரித்ராநதி தெப்பக்குளத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் வந்துள்ளாா். பாலாஜி படியில் சோப்பு போட்டுக் கொண்டிருந்தபோது, குளத்தில் குளித்துக்கொண்டிருந்த விவேகானந்தன் திடீரென நீரில் மூழ்கினாா்.
இதை பாா்த்த பாலாஜி உதவிக்கேட்டு சத்தம்போட்டதை அடுத்து அருகிலிருந்தவா்கள் சம்பவம் குறித்து மன்னாா்குடி தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் குளத்தில் மாலை 6.30 மணிவரை தேடியும் விவேகானந்தத்தின் உடலை மீட்க முடியவில்லை. மன்னாா்குடி காவல்நிலைய போலீஸாா் உதவியுடன் மீட்பு பணி இரவு வரை தொடா்ந்தது.