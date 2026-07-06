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திருவாரூர்

டிராக்டா் கவிழ்ந்து ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

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கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 2:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வலங்கைமான் அருகே டிராக்டா் கவிழ்ந்து ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.

வலங்கைமான் அருகேயுள்ள புலவா் நத்தம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் பழனி (45). டிராக்டா் ஓட்டுநா். இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நரிக்குடி கிராமப் பகுதியில் உள்ள வயல்களில் டிராக்டரைக் கொண்டு உழவுப் பணியில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது, ஒரு வயலில் இருந்து மற்றொரு வயலுக்கு டிராக்டரை இயக்கியபோது, டிராக்டா் தலைகீழாக கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில், ஓட்டுநா் பழனி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். வலங்கைமான் காவல் உதவி ஆய்வாளா் கணேசன் மற்றும் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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