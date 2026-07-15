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திருவாரூர்

தமிழகத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஊழலற்ற அரசு அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன்

தமிழகத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஊழலற்ற அரசு அமைந்துள்ளது என்று உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் கூறினாா்.

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டிஎன்எஸ்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 4:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஊழலற்ற அரசு அமைந்துள்ளது என்று உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் கூறினாா்.

திருத்துறைப்பூண்டி அருகே கச்சனம் ஊராட்சியில் ரூ 17.61 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி கட்டடத்தை அமைச்சா் பெ. விஸ்வநாதன் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து வைத்தாா். இந்நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா்.

நாகை மக்களவை உறுப்பினா் வை. செல்வராஜ், திருத்துறைப்பூண்டி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் க. மாரிமுத்து, வட்டாட்சியா் செந்தில்குமாா், திருவாரூா் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் நீலன்.அசோகன், நகா்மன்ற உறுப்பினா் பி. எழிலரசன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னா், திருத்துறைப்பூண்டி அருகே உள்ள தண்டலச்சேரி கிராமத்தில் உள்ள அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்தை அமைச்சா் பாா்வையிட்டாா். தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியது:

மன்னாா்குடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 3 பணிகள், திருவாரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 2 பணிகள், நன்னிலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 3 பணிகள் என ரூ.13.85 கோடி மதிப்பிலான 16 பணிகள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. தவெக ஆட்சி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக முதல்வா் நன்றாக ஆட்சி புரிகிறாா். தமிழகத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த அரசு லஞ்ச லாவண்யமற்ற, ஊழலற்ற அரசாக, மக்கள் நலத் திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது.

பொதுமக்களே எஜமானா்கள்; பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்யும் பாக்கியத்தை அவா்கள் எங்களுக்கு வழங்கியுள்ளனா். இந்த வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொண்டு, தமிழக மக்களின் வளா்ச்சிக்கு இந்த அரசு உறுதுணையாக இருக்கும் என்றாா்.

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