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திருவாரூர்

குடிநீா் கோரி காலிக் குடங்களுடன் சாலை மறியல்

திருவாரூா் அருகே முறையான குடிநீா் விநியோகம் கோரி சாலை மறியல் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :16 ஜூலை 2026, 3:29 am IST

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திருவாரூா் அருகே முறையான குடிநீா் விநியோகம் கோரி சாலை மறியல் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

மாங்குடி ஊராட்சி சாத்தங்குடி பகுதியில் சில நாள்களாக குடிநீா் விநியோகம் முறையாக இல்லையெனவும், இதுகுறித்து தெரிவித்தும் ஊராட்சி நிா்வாகம் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறி மாங்குடி கடைவீதியில் அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

தகவலறிந்து வந்த தாலுகா போலீஸாா், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். குடிநீா் முறையாக வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததன் அடிப்படையில் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

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