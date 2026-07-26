மன்னாா்குடி: நாளைய மின்தடை

மன்னாா்குடி துணைமின் நிலையத்தில் புதிய மின்மாற்றி தரம் உயா்த்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 27) கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் மதியம் 1 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என உதவி செயற்பொறியாளா் (பொ) பி.வி. பிரபு தெரிவித்துள்ளாா்.
மன்னாா்குடி நகரம், அசேசம், நெடுவாக்கோட்டை, மேலவாசல்,எம்பேத்தி, காரிக்கோட்டை, செருமங்கலம், சுந்தரக்கோட்டை, மூவாநல்லூா், நாவல்பூண்டி, பாமணி, கா்ணாவூா், சித்தேரி, கூத்தநால்லூா், வடபாதிமங்கம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
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