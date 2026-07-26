நாளை மின்தடை! - குடவாசல்

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குடவாசல் துணைமின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 28) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை கீழ்க்கண்ட இடங்களில் மின் விநியோகம் இருக்காது என உதவி செயற்பொறியாளா் எஸ். உஷா தெரிவித்துள்ளாா்.
குடவாசல், சேங்காலிபுரம், காங்கேயநகரம், திருவிடச்சேரி, மணலகரம், செம்மங்குடி, சிமிழி, சேதனிபுரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்கள்.
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