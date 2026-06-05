திருவாரூா் மாவட்டத்தில், வருவாய் தீா்வாயம் கணக்கு முடித்தல் (ஜமாபந்தி) ஜூன் 9 முதல் 12-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது என ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
திருவாரூா் மாவட்டத்தில், 1435-ஆம் ஆண்டுக்கான வருவாய் தீா்வாயம் கணக்கு முடித்தல் நிகழ்ச்சி (ஜமாபந்தி) ஜூன் 9-ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 12-ஆம் தேதி வரை தினசரி காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற உள்ளது.
திருத்துறைப்பூண்டி வட்டத்தில் ஜூன் 9 முதல் 11 வரை மூன்று நாள்கள் மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையிலும், மன்னாா்குடி வட்டத்தில் ஜூன் 9 முதல்12 வரை நான்கு நாள்கள் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தலைமையிலும், குடவாசல் வட்டத்தில் ஜூன் 9 முதல் 11 வரை திருவாரூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் தலைமையிலும் நடைபெறவுள்ளது.
நீடாமங்கலம் வட்டத்தில் ஜூன் 9 முதல் 11 வரை மன்னாா்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியா் தலைமையிலும், திருவாரூா் வட்டத்தில் ஜூன் 9 முதல் ஜூன் 11 வரை மூன்று நாள்கள் உதவி ஆணையா் (கலால்) தலைமையிலும், வலங்கைமான் வட்டத்தில் ஜூன் 9 முதல் ஜூன் 11 வரை மூன்று நாள்கள் மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலா் தலைமையிலும், நன்னிலம் வட்டத்தில் ஜூன் 9 முதல் ஜூன் 12 வரை நான்கு நாள்கள் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நல அலுவலா் தலைமையிலும் நடைபெறும்.
கூத்தாநல்லூா் வட்டத்தில் ஜூன் 9 முதல் 11 வரை மூன்று நாள்கள் மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலா் தலைமையிலும், முத்துப்பேட்டை வட்டத்தில் ஜூன் 9 முதல் 11 வரை மூன்று நாள்கள் தனித்துணை ஆட்சியா் தலைமையிலும் நடைபெற உள்ளது.
இந்த வருவாய் தீா்வாய நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்களது கோரிக்கைகள் தொடா்பான மனுக்களை, தங்களது வட்டத்துக்குரிய வருவாய் தீா்வாய அலுவலரிடம் நேரில் அளித்து பயன் பெறலாம் என ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா்.
நீடாமங்கலம்: நீடாமங்கலம் வட்டத்தில், ஜூன் 9-ஆம் தேதி நீடாமங்கலம் குறுவட்ட கிராமங்களுக்கும், 10-ஆம் தேதி வடுவூா் குறுவட்டத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கும், 11-ஆம் தேதி கொரடாச்சேரி வருவாய் குறுவட்ட கிராமங்களுக்கும் ஜமாபந்தி நடைபெறுகிறது.
வலங்கைமான் வட்டத்தில் ஆவூா் குறுவட்டத்திற்குட்பட்ட கிராமங்களுக்கு வரும் 9-ஆம் தேதியும், வலங்கைமான் குறுவட்ட கிராமங்களுக்கு 10-ஆம் தேதியும், ஆலங்குடி குறுவட்ட கிராமங்களுக்கு 11-ஆம் தேதியும் ஜமாபந்தி நடைபெறவுள்ளது.