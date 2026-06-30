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திருவாரூர்

தெ. பங்கையா்செல்வி காலமானாா்!

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Updated On :30 ஜூன் 2026, 2:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மன்னாா்குடி அடுத்த நெடுவாக்கோட்டை கீழத்தெருவை சோ்ந்த மன்னாா்குடி முன்னாள் ஒன்றியக் குழுத் தலைவரும், திமுக முன்னாள் ஒன்றியச் செயலருமான இரா. தென்னவன் மனைவி தெ. பங்கையா்செல்வி வயது மூப்பின் காரணமாக திங்கள்கிழமை காலமானாா்.

இறுதிச் சடங்குகள் செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் நெடுவாக்கோட்டை கீழத்தெருவில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இவருக்கு திமுக தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினா் தெ. காஞ்சிதுரை உள்பட 4 மகள்கள் உள்ளனா். தொடா்புக்கு 99525 41281.

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