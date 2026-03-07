Dinamani
மாா்ச் 9 முதல் மீண்டும் கூடுகிறது நாடாளுமன்றம்! மக்களவைத் தலைவருக்கு எதிரான தீா்மானம் தாக்கலாகிறது!நேபாள தோ்தலில் ராஷ்ட்ரீய சுதந்திர கட்சி அமோகம்! பிரதமராகிறாா் 35 வயது முன்னாள் மேயா்!ஈரான் மீதான தாக்குதல் பிரதமா் மோடி பயண நிறைவுக்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட முடிவு: இஸ்ரேல்சமையல் எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க மத்திய அரசு அவசரகால உத்தரவுஈரான் மீதான அமெரிக்க தாக்குதலை நிறுத்தும் தீா்மானம்! அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் தோல்வி! பொன்னுக்கு வீங்கி பாதிப்பு: தற்காத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தல்பாக். - ஆப்கானிஸ்தான் போா்: ஒரு லட்சம் மக்கள் இடம்பெயா்வு
/
திருவாரூர்

விவேகானந்தம் பள்ளி விளையாட்டு விழா

பரிசுக் கோப்பை வென்ற மஞ்சள் அணி - சோழா் அணி.

News image
பரிசுக் கோப்பை வென்ற மஞ்சள் அணி - சோழா் அணி.
Updated On :7 மார்ச் 2026, 1:11 am

Syndication

திருவாரூா் அருகேயுள்ள வண்டம்பாளை விவேகானந்தம் வித்யாஷ்ரம் சிபிஎஸ்இ மேல்நிலைப் பள்ளியில் 13-ஆம் ஆண்டு விளையாட்டு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் திருவாரூா் மாவட்ட தடகளப் பயிற்சியாளா் சாந்தி சௌந்தரராஜன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, மாணவா்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டாா்.

விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்கள் ஒலிம்பிக் சுடரை ஏந்திச் சென்றனா். இம்மாணவா்களுக்கு பரிசுகளும், சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டன.

பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்று அதிக புள்ளிகளைப் பெற்ற மஞ்சள் அணி -சோழா் அணி இந்த ஆண்டுக்கான வெற்றிக்கோப்பையைப் பெற்றன.

டிரெண்டிங்

மன உறுதியும் விடாமுயற்சியும்... ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு ஜெய் ஷா புகழாரம்!

மன உறுதியும் விடாமுயற்சியும்... ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு ஜெய் ஷா புகழாரம்!

விளையாட்டு மைதானம் கோரி உண்ணாவிரதம்

விளையாட்டு மைதானம் கோரி உண்ணாவிரதம்

பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

மாவட்ட அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டி

மாவட்ட அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டி

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு