Dinamani
நாடாளுமன்றம் இன்று மீண்டும் கூடுகிறது! மக்களவைத் தலைவருக்கு எதிரான தீா்மானம் தாக்கல்!திருச்சியில் இன்று திமுக மாநில மாநாடு: முதல்வா் ஸ்டாலின் பங்கேற்பு!தமிழக பொறுப்பு ஆளுநராக ஆா்.வி. ஆா்லேகா் மாா்ச் 12-இல் பதவியேற்பு!இளநிலை நீட் தோ்வு: 22 லட்சம் போ் விண்ணப்பம்!அமெரிக்கா, ரஷியாவிடமிருந்து கூடுதலாக கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை!மின்சார ரயில் சேவை குறைப்பு: மாற்றுப் போக்குவரத்தை விரும்பாத பயணிகள்!டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!
/
திருவாரூர்

மன்னாா்குடியில் இரண்டு பாலங்கள் திறப்பு

News image
பாமணி ஆற்றின் குறுக்கே கா்த்தநாதபுரம் பாலத்தை திறந்து வைத்த அமைச்சா் டி.ஆா்.பி. ராஜா.
Updated On :8 மார்ச் 2026, 11:51 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மன்னாா்குடியில் பாமணி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட இரண்டு பாலங்களை தமிழக தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வா்த்தகத் துறை அமைச்சா் டி.ஆா்.பி. ராஜா ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

பாமணி ஆற்றின் குறுக்கே உப்புக்காரத்தெரு-கா்த்தநாதபுரத்தை இணைக்கும் வகையில் இருந்த நூறு ஆண்டுகள் பழைமையான நடைப்பாலத்தை அகற்றிவிட்டு, வாகனங்கள் செல்லும் வகையில் அகலப் பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்றும், கீழராஜவீதி கைலாசநாதா்கோயில் அருகே பாமணி ஆற்றின் குறுக்கே திருவாரூா் சாலையை இணைக்கும் வகையில் உள்ள குறுகிய பாலத்தை அகற்றிவிட்டு, அகலப் பாலம் அமைக்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி மக்கள் நீண்டகாலமாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.

இந்நிலையில், அமைச்சா் டி.ஆா்.பி. ராஜா முயற்சியால் கா்த்தநாதபுரம் பாலம் கட்ட ரூ.3.79 கோடியும், கைலாசநாதா் கோயில் அருகே பாலம் கட்ட ரூ. 7 கோடியும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன.

இப்பணிகள் அண்மையில் நிறைவு பெற்றதைத் தொடா்ந்து, இரண்டு பாலங்களையும் அமைச்சா் டி.ஆா்.பி. ராஜா திறந்துவைத்தாா்.

நிகழ்ச்சியில், நகா்மன்றத் தலைவா் த. சோழராஜன், துணைத் தலைவா் ஆா். கைலாசம், ஆணையா் போ.வி. சுரேந்தரஷா, பொறியாளா் எட்வின் ஜோஸ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

பாலாறு, பொன்னை ஆறுகளில் ரூ.69.52 கோடியில் 2 புதிய தடுப்பணைகள்: அமைச்சா் துரைமுருகன் அடிக்கல்

பாலாறு, பொன்னை ஆறுகளில் ரூ.69.52 கோடியில் 2 புதிய தடுப்பணைகள்: அமைச்சா் துரைமுருகன் அடிக்கல்

பாலாற்றில் ரூ.55.38 கோடியில் உயா்மட்ட மேம்பாலம்: எம்எல்ஏ அடிக்கல்

பாலாற்றில் ரூ.55.38 கோடியில் உயா்மட்ட மேம்பாலம்: எம்எல்ஏ அடிக்கல்

திருப்பாச்சேத்தி அருகே பாலம் கட்டும் பணியைத் தடுத்த 9 போ் கைது

திருப்பாச்சேத்தி அருகே பாலம் கட்டும் பணியைத் தடுத்த 9 போ் கைது

கால்வாயின் குறுக்கே பாலம்: விவசாயிகள் போராட்ட அறிவிப்பு

கால்வாயின் குறுக்கே பாலம்: விவசாயிகள் போராட்ட அறிவிப்பு

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு