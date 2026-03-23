Dinamani
கேரளத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க மார்ச் 15 வரை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனை!புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுசர்வதேச பயங்கரவாதத்தில் முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் முதலிடம்! 2025-ல் 1,139 பேர் பலிபாஜகவில் இணைந்த சிபிஎம் தலைவர் ஸ்மிதா சுந்தரேசன்!விசிகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் எவை? நாளை உயர்நிலை ஆலோசனை!நாளை தேமுதிக மாவட்ட செயலர்கள் கூட்டம் ஆந்திரம்: கலப்பட பால் விவகாரம் - இறப்பு எண்ணிக்கை 16-ஆக உயர்வு!6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் 8,931 நாள்கள் சாதனை! பிரதமர் மோடிக்கு ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்துபுதுச்சேரி அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை!ஹோர்முஸ் நீரிணை அருகே 1,600 கி.மீ. தாக்கி அழிக்கும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்! ஹவாய் வெள்ளப்பெருக்கு: 5,500-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிப்பு!திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார் வேல்முருகன்!
/
திருவாரூர்

தெரு நாய்களை பிடிக்க வலியுறுத்தி சாலை மறியல்!

மன்னாா்குடி அருகே தெருநாய்களை பிடிக்க வலியுறுத்தி, கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

News image

நாய்

கோப்புப்படம்.

Updated On :22 மார்ச் 2026, 8:19 pm

Syndication

மன்னாா்குடி அருகே தெருநாய்களை பிடிக்க வலியுறுத்தி, கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

வேங்கைபுரத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவா்கள் வசித்து வருகின்றனா். அனைவரும் விவசாயம் சாா்ந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு வருவதுடன், மாடு, ஆடு மற்றும் கோழிகள் வளா்த்து வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், அப்பகுதியில் சுற்றித்திரியும் தெருநாய்கள் கடித்ததில், பாரதி என்பவரின் 2 ஆடுகள், சோபியா, ராஜேஸ்வரி ஆகியோரது தலா 1 ஆடு என 4 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.

இதனால், ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதியினா் இறந்த ஆடுகளுடன், வேங்கைபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

அங்குவந்த மன்னாா்குடி போலீஸாா், பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, இப்பிரச்னை குறித்து உரிய அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டுசெல்லப்படும் என உறுதியளித்தனா். இதையடுத்து, சாலை மறியல் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது. இதனால், மன்னாா்குடி-திருவாரூா் சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து தடைபட்டது.

