முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திருவாரூரில் இன்று பிரசாரம்
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்
கோப்புப் படம்
திருவாரூரில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி கட்சி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை (மாா்ச் 31) பிரசாரம் செய்கிறாா்.
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சி வேட்பாளா்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
அதன்படி, திருவாரூரில் திமுக சாா்பில் அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளரும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான பூண்டி கே. கலைவாணன், மன்னாா்குடியில் திமுக சாா்பில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வா்த்தகத்துறை அமைச்சருமான டி.ஆா்.பி. ராஜா, திருத்துறைப்பூண்டியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் அக்கட்சியின் மாநில நிா்வாகக்குழு உறுப்பினரும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான க. மாரிமுத்து, நன்னிலத்தில் எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் வி.எம்.எஸ். முகமது முபாரக் ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா்.
இவா்களை ஆதரித்து திருவாரூா் தெற்குவீதியில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழக முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்று, வாக்குகள் சேகரிக்கிறாா்.
முன்னதாக திருவாரூருக்கு வரும் அவா் காட்டூரில் உள்ள அவரது பாட்டியின் நினைவிடத்திலும், கலைஞா் கோட்டத்தில் உள்ள கருணாநிதி சிலைக்கு மரியாதை செலுத்துகிறாா். பின்னா், பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று, மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து பேசுகிறாா். இதைத்தொடா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை இரவு திருச்சி செல்கிறாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...