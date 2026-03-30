மன்னாா்குடி தொகுதி அஇபுதமமுக வேட்பாளா் க. ராசுப்பிள்ளை
Updated On :30 மார்ச் 2026, 8:21 pm
பெயா் : சு. ராசுப்பிள்ளை
பிறந்த தேதி: 12.10.1964
பெற்றோா் : பி. சுப்பிரமணியன் - சவுந்தலா
கல்வித் தகுதி : 10 -ஆம் வகுப்பு
குடும்பம் : மனைவி உமாமகேஸ்வரி, மகன்கள் சக்திவேல் முருகன், ஸ்ரீநாத், அரவிந்த்சாமி
தொழில் : விவசாயம்
அரசியல் அனுபவம் : ஆரம்ப காலத்தில் திமுக. பின்னா், 10 ஆண்டுகள் அதிமுகவில், தற்போது அஇபுதமமுக-வில்
கட்சி பதவி : திமுகவில் மாவட்ட பிரதிநிதி, அஇபுதமமுகவில் மன்னாா்குடி நகரச் செயலா்
