திருவாரூா் தொகுதியில் திமுக வெற்றி

திருவாரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரான பூண்டி கே. கலைவாணன் 3-ஆவது முறையாக வெற்றி பெற்றாா்.
திருவாரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் பூ. அஸ்வினி - நாம் தமிழா் கட்சி, பூண்டி கே. கலைவாணன் - திமுக, கோவி. சந்திரசேகரன்-பாஜக, அ. கந்தன் - தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி, மூ. தியாகராஜன் - புதிய தமிழகம், வே. வீரமணி - தமிழக வெற்றிக் கழகம், ச. முத்தரசன் - சுயேச்சை, மீ. ஷாகுல் ஹமீது - சுயேச்சை என 8 போ் போட்டியிட்டனா். தோ்தலில் 1,01,295 ஆண்கள், 4,145 பெண்கள், 8 இதரா் என 215448 போ் வாக்களித்திருந்தனா்.
இதனிடையே, திருவாரூா் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் 24 சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்டன. முதல் சுற்றில் திமுக 4,048, தவெக 2,777, பாஜக 2,208 என வாக்குகளை பெற்றிருந்தன. தொடா்ந்து அனைத்து சுற்றுகளிலும் திமுக வேட்பாளா் பூண்டி கே. கலைவாணனே முன்னிலையில் இருந்தாா்.
இறுதிச் சுற்றில் திமுக வேட்பாளா் பூண்டி கே. கலைவாணன் தபால் வாக்குடன் சோ்த்து 93,408 வாக்குகள் பெற்றாா். தவெக வேட்பாளா் வீரமணி 75,260 வாக்குகளும், பாஜக வேட்பாளா் கோவி. சந்திரசேகரன் 36,387 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளா் அஸ்வினி 10,031 வாக்குகளும் பெற்றனா். அதன்படி, 18,148 வாக்கு வித்தியாசத்தில் பூண்டி கே. கலைவாணன், 3 ஆவது முறையாக திருவாரூரில் வெற்றி பெற்றாா். இவருக்கான வெற்றிச் சான்றிதழை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சத்யா வழங்கினாா்.
