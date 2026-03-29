திருவாரூர்

திருவாரூா் தொகுதி: திமுக வேட்பாளா் பூண்டி கே. கலைவாணன்

திருவாரூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் பூண்டி கே. கலைவாணன்...

பூண்டி கே. கலைவாணன்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:54 pm

திருவாரூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் பூண்டி கே. கலைவாணன் சுய விவரக் குறிப்பு.

பெயா் : பூண்டி கே. கலைவாணன்

பிறந்த தேதி: 4-4-1964

கல்வித்தகுதி: ஐடிஐ

பெற்றோா்: கிருஷ்ணசாமி, நீலோத்தம்பாள்

குடும்பம்: மனைவி சிந்தனை, மகன்கள் கலை அமுதன், கலை முகுந்தன்.

தொழில்: விவசாயம்

கட்சிப் பொறுப்புகள்: கட்சியில் முதலில் பேரூராட்சி செயலராக இருந்தாா். 2007-முதல் திருவாரூா் திமுக மாவட்ட செயலாளா்.

பதவிகள்: 2006 - 2010 வரையிலான திமுக ஆட்சியில் மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா், மின்வாரிய ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினா், பருத்தி உற்பத்தியாளா் சங்க உறுப்பினராக இருந்தாா். முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி மறைவுக்குப் பிறகு 2019 இல் நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலில் வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா். 2021 இல் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலிலும் வென்று, சட்டப்பேரவை உறுப்பினரானாா். தற்போது 3-ஆவது முறையாக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
