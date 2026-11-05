ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியா் வீட்டில் 150 பவுன் நகை திருட்டு
மன்னாா்குடி அருகே ஓய்வுபெற்ற அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் வீட்டில் 150 பவுன் நகையை மா்மநபா்கள் திருட்டிச் சென்றிருப்பது வியாழக்கிழமை தெரியவந்தது.
திருட்டு - சித்திரிப்பு
மன்னாா்குடி அருகே ஓய்வுபெற்ற அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் வீட்டில் 150 பவுன் நகையை மா்மநபா்கள் திருட்டிச் சென்றிருப்பது வியாழக்கிழமை தெரியவந்தது.
திருவாரூா் மாவட்டம், மன்னாா்குடியை அடுத்த கோட்டூா் கருப்புக்கிளாா் மேட்டுத்தெருவைச் சோ்ந்தவா் வி. கோவிந்தராஜ் (61). ஓய்வு பெற்ற அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா். இவரது மனைவி விமலா, மகன் விக்னேஷ், மகள் யோகலட்சுமி. மகன், மகள் இருவருக்கும் திருமணமாகிவிட்டது. வெளியூரில் வசிக்கின்றனா்.
இந்நிலையில், ஒசூரில் வசிக்கும் மகளுக்கு தீபாவளி சீா்வரிசை கொடுப்பதற்காக, வீட்டை பூட்டிவிட்டு, கோவிந்தராஜும் அவரது மனைவியும் செவ்வாய்க்கிழமை சென்றனா். அவா்கள், வியாழக்கிழமை ஊருக்கு திரும்பியபோது, வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தனா். உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பீரோவில் வைத்திருந்த 150 பவுன் நகையை மா்ம நபா்கள் திருடிச்சென்றிருப்பது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து, கோட்டூா் காவல்நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். ஆய்வாளா் மோகன் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளாா். திருட்டு நடந்த வீட்டை, திருத்துறைப்பூண்டி டிஎஸ்பி பவானியா நேரில் பாா்வையிட்டு, மா்ம நபா்களை விரைந்து பிடிக்க ஆலோசனை வழங்கினாா்.
மேலும், திருவாரூரிலிருந்து தடையவியல் நிபுணா்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. மோப்பநாய் கொண்டும் சோதனையிடப்பட்டது. நகைகளை திருடிய மா்மநபா்கள், தடயங்களை அழிப்பதற்காக வீட்டில் பல்வேறு இடங்களில் மிளகாய் பொடியை தூவிச் சென்றுள்ளனா் என்று போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.