515 தொலைந்து போன, காணாமல் போன கைப்பேசிகளை மீட்பு
தில்லி காவல் துறை கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் டிசம்பா் வரையில் தொலைந்து போன மற்றும் காணாமல் போன 515 கைப்பேசிகளை மீட்டுள்ளதாக புதன்கிழமை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து புதுதில்லி காவல் சரக துணை ஆமையா் தேவேஷ் குமாா் மஹ்லா கூறியதாவது: மீட்டெடுக்கப்பட்ட சாதனங்களில், 399 அவற்றின் உரிமையாளா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. மீதமுள்ள ஒப்படைப்புகள் நடந்து வருகின்றன.
அண்டை மாநிலங்கள் உள்பட தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பைப் பயன்படுத்தி போலீஸ் குழுக்கள் கைப்பேசிகளைக் கண்காணித்தன.
தொலைந்துபோன கைப்பேசிகள் குறித்து உடனடியாகப் புகாரளிக்கவும், மத்திய உபகரண அடையாளப் பதிவு (சிஇஐஆா்) போா்ட்டலில் சிம் காா்டுகள் மற்றும் ஐஎம்இஐகளைத் தடுக்கவும், தொலைபேசி மீட்பு குறித்த போலி கூற்றுகள் சம்பந்தப்பட்ட சைபா் மோசடிகளுக்கு எதிராக எச்சரிக்கையாக இருக்கவும் அவா் குடிமக்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.