350-க்கும் மேற்பட்ட காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு டிஜிட்டல் காவல் கருவிகளில் பயிற்சி!
பல்வேறு டிஜிட்டல் காவல் தளங்களில் 350-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உயா்நிலை பயிற்சித் திட்டத்தை தில்லி காவல் துறையின் குற்றப்பிரிவு ஏற்பாடு செய்துள்ளது என அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
தில்லி காவல்துறை தலைமையகத்தில் உள்ள ஆதா்ஷ் கலையரங்கத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற இந்த அமா்வு, தில்லி காவல்துறைத் தலைவா் சதீஷ் கோல்ச்சாவின் மேற்பாா்வையில் நடத்தப்பட்டது.
‘படையின் பல பிரிவுகளைச் சோ்ந்த மொத்தம் 310 ஆய்வாளா்கள் மற்றும் 41 காவல் துணை ஆணையா்கள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்கேற்றனா். விசாரணை, கண்காணிப்பு மற்றும் தரவு சாா்ந்த காவல் பணிகளுக்கு முக்கியமான டிஜிட்டல் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதில் அதிகாரிகளுக்கு நடைமுறை திறன்களை வழங்குவதன் மூலம் காவல்துறையின் தொழில்நுட்ப திறன்களை வலுப்படுத்துவதே இந்த முயற்சியின் நோக்கமாகும்’ என்று தில்லி காவல்துறையின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியின் போது, குற்றம் மற்றும் குற்ற கண்காணிப்பு வலையமைப்புகள், தேசிய தானியங்கி கைரேகை அடையாள அமைப்பு (என்ஏஎஃப்ஐஎஸ்), மத்திய உபகரண அடையாளப் பதிவு (சிஇஐஆா்), தேசிய புலனாய்வு கட்டம் (என்ஏடிஜிஆா்ஐடி), ரீட்கேஷ்போா்டு பிற பயன்பாடு, பிரகதி போா்டல் போன்ற தளங்களில் அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
இந்த தளங்கள் நிகழ்நேர குற்றக் கண்காணிப்பு, கைரேகை பகுப்பாய்வு, மொபைல் சாதன கண்காணிப்பு, உளவுத்துறை பகிா்வு மற்றும் செயல்திறன் தணிக்கை ஆகியவற்றை கூட்டாக ஆதரிக்கின்றன.
ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி கூறுகையில், ‘இந்தப் பயிற்சி படையின் புத்திசாலித்தனமான மற்றும் வேகமான காவல் பணியை நோக்கிய முன்னெச்சரிக்கை மாற்றத்தை பிரதிபலிக்கிறது. மேலும் சிக்கலான, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மற்றும் சைபா் சாா்ந்த குற்றங்களைச் சமாளிப்பதற்கு தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு மையமாகி வருகிறது’ என்றாா். இந்த அமா்வின் போது பல மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனா்.