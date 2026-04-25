புதுதில்லி

பெண் வழக்குரைஞருக்கு கத்திக்குத்து: கணவா் தலைமறைவு

வடகிழக்கு தில்லியின் சோனியா விஹாா் பகுதியில், 38 வயதான பெண் மூத்த வழக்குரைஞா் கத்தியால் குத்தப்பட்டாா்.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 7:16 pm

வடகிழக்கு தில்லியின் சோனியா விஹாா் பகுதியில், 38 வயதான பெண் மூத்த வழக்குரைஞா் கத்தியால் குத்தப்பட்டாா். இந்த விவகாரத்தில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள அவரது கணவா், தற்போது தலைமறைவாக உள்ளதாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து காவல்துறையினா் சனிக்கிழமை தெரிவித்ததாவது:

இச்சம்பவம் புதன்கிழமை இரவு சோனியா விஹாா் பகுதியில் நடந்தது. இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும், காவல்துறையினா் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, காயமடைந்த நிலையில் இருந்த அப்பெண்ணை மீட்டு ஜக் பிரவேஷ் சந்திரா மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். பின்னா் அங்கிருந்து ஜிடிபி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டாா். தற்போது அவா் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.

இச்சம்பவம் தொடா்பாக கஜூரி காஸ் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் கணவருக்கு தொடா்பு இருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

தலைமறைவாக உள்ள அவரைக் கண்டறிய காவல்துறைக் குழுக்கள் பல்வேறு இடங்களில் அதிரடிச் சோதனைகளை நடத்தியுள்ளன. அவரைக் கைது செய்வதற்கான தீவிர முயற்சிகள் தொடா்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்று காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

திருமணமாகாமல் சோ்ந்து வாழ்ந்த இளம் ஜோடி வீட்டில் சடலமாக மீட்பு!

ப்ரீத் விஹாா்: வாகன நிறுத்தத் தகராறில் இளைஞா் சுட்டுக் கொலை

துவாரகாவில் மோதல் சம்பவம்: தேடப்படும் குற்றவாளிகள் 2 போ் கைது

சட்டவிரோத எல்பிஜி நிரப்பும் கும்பல் கண்டுபிடிப்பு: 17 சிலிண்டா்கள் பறிமுதல்,ஒருவா் கைது

கன்னக்குழியா பாடல்!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
