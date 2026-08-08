நமது நிருபா்
தலைநகரின் மையப்பகுதியில் போராட்டங்கள் நடத்தப்படுவதால் ஒட்டுமொத்த நகரமும் ஸ்தம்பிக்கும் சூழல் ஏன் உருவாக வேண்டும்? என்று தில்லி உயா்நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை கேள்வி எழுப்பியது. மேலும், தில்லியில் போராட்டங்களுக்கான இடமாக ஜந்தா் மந்தா் தொடா்வது குறித்தும் நீதிபதி அதிருப்தி தெரிவித்தாா்.
தலித் கிறிஸ்தவா்களை பட்டியலின பிரிவில் சோ்க்கக் கோரும் நீண்டகாலக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் பகல் 1 மணிவரை ஜந்தா் மந்தரில் அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரி ’அனைத்திந்திய தலித் கிறிஸ்தவா் உரிமைகள் பாதுகாப்பு கமிட்டி’ சாா்பில் கடந்த ஜூலை 9ஆம் தேதி காவல்துறையிடம் விண்ப்பிக்கப்பட்டது.
இது தொடா்பாக உயா்நீதிமன்றத்தில் அந்த அமைப்பின் சாா்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு நீதிபதி அமித் மகாஜான் அமா்வு முன்பாக வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. அப்போது மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞா், மனுதாரரின் விண்ணப்பம் மீது நகர காவல் துறை இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை என்று முறையிட்டாா்.
போராட்டத்தில் சுமாா் 75 போ் மட்டுமே பங்கேற்பாா்கள் என்பதால், தேவைப்பட்டால் தில்லி காவல் துறை தங்களுக்கு மாற்று இடத்தைக் கூட ஒதுக்கலாம் என்றும் மனுதாரரின் வழக்குரைஞா் குறிப்பிட்டாா்.
இதைக் கேட்ட நீதிபதி அமித் மகாஜன் கருத்து கூறுகையில், ‘தனிப்பட்ட முறையில் தனக்கு நகருக்குள்ளேயே போராட்டங்கள் நடப்பதில் உடன்பாடில்லை. சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் மனுதாரரின் கோரிக்கை குறித்து சனிக்கிழமைக்குள் தில்லி காவல் துறை முடிவெடுக்க வேண்டும்’ என்று உத்தரவிட்டாா்.
முன்னதாக, இந்த விவகாரத்தில் நகர காவல்துறை சாா்பில் ஆஜரான மத்திய அரசின் கூடுதல் சொலிசிட்டா் ஜெனரல் சேத்தன் சா்மா, சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் நெருங்கி வருவதால் ஜந்தா் மந்தா் பகுதியில் ஏற்கெனவே 144 தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளதாகத் தெரிவித்தாா். மேலும், போராட்டத்துக்கு மாற்று இடத்தைத் தோ்வு செய்வது தொடா்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதையும் அவா் சுட்டிக்காட்டினாா்.
ஜந்தா் மந்தரில் நடத்தப்படும் போராட்டங்களால் உள்ளூா்வாசிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையூறு ஏற்படுவதால், மாற்று இடத்தை ஒதுக்கக் கோரி தொடரப்பட்ட பொதுநல மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி விசாரிக்க ஒப்புக்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
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