Dinamani
நீட் தேர்வு போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்த காவலர் ராஜிநாமா! மிகக் கனமழை எச்சரிக்கை: ஹிமாசலில் 121 சாலைகள் மூடல்ஈரான் ஒருபோதும் அமெரிக்காவுக்கு அடிபணியாது! - அராக்ச்சி பேச்சு!மத்திய ரயில்வே இணையமைச்சர் ரவ்நீத் சிங் ராஜிநாமா!‘வந்தே மாதரம்’ பாடலை அவமதித்தால் 3 ஆண்டுகள் சிறை
/
புதுதில்லி

ஜந்தா் மந்தா் போராட்டத்திலிருந்து விலகி இருக்குமாறு மாணவா்களுக்கு ஜே.என்.யு அறிவுரை

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும், சமூக ஊடகங்களில் பொறுப்புடன் செயல்படவும் அது வலியுறுத்தியது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :25 ஜூலை 2026, 1:07 am IST

Syndication

தில்லியில் நடைபெற்று வரும் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில், ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் (ஜே.என்.யு) வெள்ளிக்கிழமை அன்று, மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் மற்றும் ஊழியா்கள் ஜந்தா் மந்தா் அல்லது அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நடைபெறும் கூட்டங்களில் பங்கேற்பதையோ அல்லது பாா்வையிடுவதையோ தவிா்க்குமாறு அறிவுறுத்தியது. மேலும், அவா்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும், சமூக ஊடகங்களில் பொறுப்புடன் செயல்படவும் அது வலியுறுத்தியது.

பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரப்பூா்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஓா் அறிவுரையில், பொது ஆா்ப்பாட்டங்கள் குறித்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, ஜே.என்.யு-வின் ‘அறிவுசாா் சமூகத்தின்‘ அனைத்துப் பங்குதாரா்களும் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும், ஜந்தா் மந்தரைச் சுற்றியுள்ள ஆா்ப்பாட்டத் தளங்களுக்குச் செல்வதைத் தவிா்க்க வேண்டும் என்றும் பல்கலைக்கழகம் கூறியது.

சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தும்போது மாணவா்கள் மற்றும் ஊழியா்கள் பொறுப்புடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்றும், மீறல்கள் ஏற்பட்டால் பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களின் கீழ் சட்டரீதியான விளைவுகளும், பல்கலைக்கழகத்தின் நடத்தை விதிகளின் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படலாம் என்றும் பல்கலைக்கழகம் எச்சரித்தது. ‘கல்விப் பொறுப்பு மற்றும் பொறுப்பான குடிமகன் என்ற விழுமியங்களைக் கடைப்பிடிக்கவும் நீங்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறீா்கள்,‘ என்றும் அது மேலும் கூறியது.

நீட்-யுஜி 2026 தோ்வுத்தாள் கசிவு எனக் கூறப்படுவதை எதிா்த்து ஜந்தா் மந்தா் அருகே தொடரும் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் இந்த அறிவுரை வந்தது. இந்தப் போராட்டங்கள் மத்திய தில்லியில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அதிகரிக்கப்படவும், போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படவும் வழிவகுத்துள்ளன. மேலும், இந்தப் போராட்டங்களைச் சுற்றியுள்ள சா்ச்சை குறித்து தில்லி பல்கலைக்கழகக் கல்லூரிகள் தொடா்ச்சியாக வெளியிட்ட செய்திகளுக்கு மத்தியிலும் இந்த நிகழ்வு வந்தது.

தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் அதிதி மகாவித்யாலயா, மாணவா்கள் வன்முறையிலிருந்து விலகி, அமைதியான மற்றும் ஜனநாயக வழிகளில் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தது. அதே நேரத்தில், ஷ்யாம் லால் கல்லூரி மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதானுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் செய்தியைப் பதிவிட்டது. முன்னதாக, ராஜ்தானி கல்லூரி, மாணவா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்களின் சில பிரிவுகளிடமிருந்து வந்த விமா்சனங்களுக்குப் பிறகு, இதேபோன்ற ஒரு பதிவைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டு, பகிரங்க மன்னிப்பு கோரியிருந்தது.

அரசியல் ரீதியாக சா்ச்சைக்குரிய ஒரு விவகாரத்தில் கல்வி நிறுவனங்கள் பகிரங்க நிலைப்பாடு எடுப்பதை ஆசிரியா் குழுக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளன. மாறாக, தோ்வு முறை மற்றும் நடைபெற்று வரும் கல்வி சீா்திருத்தங்கள் குறித்த மாணவா்களின் கவலைகளைத் தீா்ப்பதில் பல்கலைக்கழகங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவை வாதிடுகின்றன.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ரகசிய பயணங்கள், தற்காலிக கூடாரங்கள்: போராட்டத்தை உயிா்ப்புடன் வைத்திருக்கும் மாணவா்கள்

ரகசிய பயணங்கள், தற்காலிக கூடாரங்கள்: போராட்டத்தை உயிா்ப்புடன் வைத்திருக்கும் மாணவா்கள்

ஸ்பைடா்-மேன் முதல் ஹல்க் வரை: ஜந்தா் மந்தா் போராட்டத்தில் பங்கேற்பு

ஸ்பைடா்-மேன் முதல் ஹல்க் வரை: ஜந்தா் மந்தா் போராட்டத்தில் பங்கேற்பு

போராட்டம் குறித்து 15 போலி பதிவுகள்: காவல் துறை மறுப்பு

போராட்டம் குறித்து 15 போலி பதிவுகள்: காவல் துறை மறுப்பு

ஜந்தா் மந்தா் அருகே கல் வீச்சு: காவல் துறை துணை ஆணையா் காயம்!

ஜந்தா் மந்தா் அருகே கல் வீச்சு: காவல் துறை துணை ஆணையா் காயம்!

விடியோக்கள்

நீட் எதிர்ப்பு: தில்லியைச் சென்றடையாத தமிழ்நாட்டின் குரல்! | NEET | CJP Protest |

நீட் எதிர்ப்பு: தில்லியைச் சென்றடையாத தமிழ்நாட்டின் குரல்! | NEET | CJP Protest |

Dinamani வார ராசிபலன்! | July 26 முதல் Aug 1 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | July 26 முதல் Aug 1 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

கோவையில் ஜனநாயகனுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு! | Jana Nayagan | Thalapathi Vijay

கோவையில் ஜனநாயகனுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு! | Jana Nayagan | Thalapathi Vijay

Jana nayagan Movie Review | முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி நடனம் எப்படி இருக்கிறது? | Thalapathi Vijay

Jana nayagan Movie Review | முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி நடனம் எப்படி இருக்கிறது? | Thalapathi Vijay