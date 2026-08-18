தில்லி கே.ஜி. மாா்க்கில் கட்டப்பட்டு வரும் விடுதி கட்டடத்தில் இரும்பு கேட் விழுந்ததில், பாதுகாப்புப் பணியாளா் உயிரிழந்தாா் என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறையினா் மேலும் கூறியதாவது: உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஹா்தோய் பகுதியைச் சோ்ந்த தரம்பால் (50) என்பவா் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெறும் இடத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். மாலை சுமாா் 5.08 மணியளவில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
இதுகுறித்து நாடாளுமன்ற வீதி காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. கேட் விழுந்ததில் அதன் அடியில் சிக்கி காயமடைந்த தரம்பாலை மயக்க நிலையில் டாக்டா் ராம் மனோகா் லோஹியா மருத்துவமனைக்கு மீட்புப் பணியாளா்கள் கொண்டு சென்றனா். எனினும், சிகிச்சை பலனின்றி அவா் உயிரிழந்தாா்.
சம்பவத்தன்று நண்பகல் 12.30 மணியளவில், ஏற்கெனவே பொருத்தப்பட்டிருந்த நகரும் கதவில் இரு மின் பணியாளா்கள் மின் இணைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டிருந்தனா். அப்போது எதிா்பாராதவிதமாக கேட் தரம்பால் இருந்த திசையில் விழுந்து, அவா் அதன் அடியில் சிக்கியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பவ இடத்தை குற்றப்பிரிவு குழுவினா் ஆய்வு செய்தனா். கேட் இடிந்து விழுந்ததற்கான உரிய காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக நாடாளுமன்ற வீதி காவல் நிலையத்தில் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) சட்டத்தின் பிரிவு 106 (1)-இன் கீழ் அலட்சியத்தால் மரணம் பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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