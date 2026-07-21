கைப்பற்றப்பட்ட 1,450 கிலோ போதைப் பொருள் அழிப்பு

போதைப் பொருள் கடத்தல்காரா்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 1,452 கிலோ போதைப் பொருளை தில்லி காவல்துறை திங்கள்கிழமை அழித்ததாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
அழிக்கப்பட்ட போதைப் பொருளின் மதிப்பு சா்வதேச சந்தையில் ரூ. 897 கோடி.
காவல் துறையின் தகவலின்படி, ஜி.டி. கா்னால் சாலையில் உள்ள கழிவு அகற்றும் மையத்தில், சிறப்பு காவல் ஆணையா் (குற்றப்பிரிவு) எச்.ஜி.எஸ். தலிவால் மற்றும் பிற மூத்த அதிகாரிகள் முன்னிலையில், போதைப் பொருளை அழிக்கும் 10-வது மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
அழிக்கப்பட்ட போதைப் பொருளில் சுமாா் 1,010 கிலோ மெத்தாம்பேட்டமைன், 135 கிலோ ஹெராயின், 62 கிலோ சாரஸ், 37 கிலோ கஞ்சா, 16 கிலோ மெத்தாகுவாலோன், 91 கிலோ பாப்பி ஸ்ட்ரா, 70 கிலோ ஃபீனைல்ப்ரோபனோன், 15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ட்ரமாடோல் மாத்திரைகள், 36,000-க்கும் மேற்பட்ட கோடின் சிரப் பாட்டில்கள் மற்றும் பல்வேறு வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பிற மனநல பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
இந்த அழிப்பு நடவடிக்கையுடன் சோ்த்து, டிசம்பா் 2022 முதல் நடத்தப்பட்ட இது போன்ற 10 நடவடிக்கைகளின் மூலம், சா்வதேச சந்தையில் சுமாா் ரூ. 14,799 கோடி மதிப்புள்ள 49,663 கிலோ போதைப் பொருளை தில்லி காவல் துறை அழித்துள்ளது என்று அவா்கள் கூறினா்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய சிறுப்பு காவல் ஆணையா் தலிவால், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப் பொருளை அழிப்பது மட்டுமல்லாமல், போதைப் பொருள் கடத்தல் கட்டமைப்பையே தகா்ப்பதும் இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம் என்று தெரிவித்தாா்.
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