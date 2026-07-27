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புதுதில்லி

மாளவியா நகா் ஹோட்டல் தீ விபத்து வழக்கு: கைது செய்யப்பட்ட சமையல்காரருக்கு பிணை

மாளவியா நகா் ஹோட்டலில் கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 22 போ் உயிரிழந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சமையல்காரருக்கு பிணை வழங்கி தில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

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சமையல்காரர் கேஷவ் நேகி - PTI

Updated On :28 ஜூலை 2026, 12:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாளவியா நகா் ஹோட்டலில் கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 22 போ் உயிரிழந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சமையல்காரருக்கு பிணை வழங்கி தில்லி நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.

கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி சமா் விஷால் இந்த தீா்ப்பை வழங்கினாா். தீ விபத்தில் சமையல்காரா் கேஷவ் நெகியின் அலட்சியமே முக்கிய பங்கு எனக் கூறி அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

மாளவியா நகரின் ஹவுஸ் ராணி பகுதியில் உள்ள ‘ஃப்ளோரிஷ் ஸ்டேஸ் பெட் அண்ட் பிரேக்பாஸ்ட்’ விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து தொடா்பான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, அந்த விடுதியுடன் தொடா்புடைய வேறு சிலரும் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டனா். விடுதியின் உரிமையாளா் லவ்கேஷ் பஜாஜும் கைது செய்யப்பட்டு, அவா் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

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