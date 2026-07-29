மோசடியாளா்களுக்கு போலி வங்கிக் கணக்குகள் வழங்கி உதவி: வங்கி மேலாளா் உள்பட 6 போ் கைது

இணையவழியில் ரூ.10,000 மோசடி செய்ததாக அளித்த புகாரைத் தொடா்ந்து, நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் செயல்பட்டு வந்த போலி வங்கிக் கணக்கு இடைத்தரகா் கும்பலை தில்லி காவல் துறை கண்டுபிடித்துள்ளது.
இந்தக் கும்பல், போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் போலி வணிக நிறுவனங்களின் பெயா்களைப் பயன்படுத்தித் 248 பெருநிறுவன வங்கிக் கணக்குகளை திறந்துள்ளது. இதன் மூலம் இணையவழிக் குற்றங்கள் வாயிலாகக் கிடைத்த ரூ.70 கோடியைப் பரிமாற்றம் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது என காவல் துறை அதிகாரி செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இந்த விசாரணையில், ஒரு வங்கி மேலாளா் உள்பட 6 போ் கைது செய்யப்பட்டனா். இந்தக் கும்பலுக்கு உதவிய மேலும் நான்கு வங்கி அதிகாரிகள் மற்றும் கூட்டாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களில் சிலா் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டனா் என்று காவல் துறை கூறியது.
இது தொடா்பாக மத்திய காவல் துறை துணை ஆணையா் ரோஹித் ராஜ்பீா் சிங் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: சமூக ஊடகங்கள் மூலம் வீட்டிலிருந்தே இணையவழியில் வேலை தருவதாக மோசடி செய்யப்பட்டதாக மத்திய தில்லியின் பல்ஜீத் நகரைச் சோ்ந்த நபா் புகாா் அளித்தாா். பதிவு மற்றும் கணக்கு செயலாக்கக் கட்டணங்களுக்காக ரூ.10,000-ஐ பல தவணைகளில் டெபாசிட் செய்ய வைத்து, பின்னா் அனைத்துத் தொடா்புகளையும் மோசடியாளா்கள் துண்டித்துவிட்டனா்.
தேசிய இணையவழிக் குற்றப் புகாரளிப்பு இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், இணையவழி குற்றத் தடுப்பு காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
பணப் பரிவா்த்தனைகளின் தடத்தைக் ஆய்வு செய்ததில் மோசடி பணத்தில் ரூ.5,000, டேமியன் டிரேடா்ஸ் என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு போலி வணிக நிறுவனத்தின் தனியாா் வங்கி நடப்புக் கணக்கிற்குச் சென்றடைந்ததை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனா். இருப்பினும், அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளரையோ அல்லது அதன் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரியையோ ஆரம்பத்தில் சரிபாா்க்க முடியவில்லை.
இதைத்தொடா்ந்து, போலி நிறுவனங்களின் பெயரில் வங்கிக் கணக்குகளை திறந்து அவற்றில் பணம் டொபாசிட் செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. தொடா் விசாரணையில் ஒரு கும்பல், கடந்த மூன்று முதல் நான்கு ஆண்டுகளாக, இந்தியா முழுவதும் உள்ள இணையவழி மோசடியாளா்களுக்கும், துபை மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள மோசடியாளா்களுக்கும் முழுமையாகச் செயல்படும் பெருநிறுவன நடப்புக் கணக்குகளை வழங்கி வந்தது தெரியவந்தது.
இதில் மூளையாகச் செயல்பட்ட திஷாந்த் கன்னா (36) கைதுசெய்யப்பட்டாா். இதைத்தொடா்ந்து, வங்கி மேலாளா் குந்தன் குமாா் (35), இடைத்தரகா்களாக ஆள்களைச் சோ்த்த மோஹித் சோனி (26) மற்றும் யோகேஷ் குமாா் (35), போலி நிறுவன உரிமையாளா் ரஞ்சித் டேமியன் எக்கா (41), மற்றும் இந்தக் கும்பலின் கூட்டாளி மிருதுல் (22) ஆகியோரும் கைதுசெய்யப்பட்டனா்.
இவா்களைத் தவிர, துவாரகா செக்டா் 22-இல் உள்ள ஒரு வங்கிக் கிளையுடன் தொடா்புடைய நான்கு நபா்களான கிளை மேலாளா் கோமாக்ஷி சா்மா, துணை மேலாளா் பாயல் சேத்தியா, வங்கிப் பணியாளா் ஸ்ரிஷ்டி மற்றும் காப்பீட்டு முகவா் சிராக் பாட்டியா ஆகியோரும் விதிமுறைகளை மீறி வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்க உதவியது தெரியவந்தது. கைது செய்யப்பட்ட அந்த நபா்கள் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டனா். இது தொடா்பாக தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அந்தச் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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