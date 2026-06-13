ஜூன் 30க்குள் சொத்து வரி செலுத்தினால் 10 சதவீத தள்ளுபடி: என்டிஎம்சி அறிவிப்பு

ஜூன் 30 ஆம் தேதிக்கு முன் சொத்து வரியின் நிலுவைத் தொகையை செலுத்துவோருக்கு 2026-27 நிதியாண்டிற்கான சொத்து வரிக்கு 10 சதவீத தள்ளுபடியை புதுடெல்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (என். டி. எம். சி) சனிக்கிழமை அறிவித்தது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: குடிமை அமைப்பு தனது அதிகார வரம்பிற்குள் உள்ள சொத்து உரிமையாளா்களை அதன் இணையதளம் அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண முறைகள் மூலம் சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்துவதன் மூலம் தள்ளுபடியைப் பெறுமாறு வலியுறுத்தியது.
தள்ளுபடித் திட்டம் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் என். டி. எம். சி. யின் சொத்து வரி வசூல் இயக்கத்தின் தொடா்ச்சியான அம்சமாக இருந்து வருகிறது, மேலும் இது முன்கூட்டியே இணக்கத்தை ஊக்குவிப்பதையும் வருவாய் வசூலை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் தேதிக்கு முன்னா் செய்யப்பட்ட இதேபோன்ற 10 சதவீத தள்ளுபடியை கவுன்சில் வழங்கியது. என். டி. எம். சி பகுதியில் சொத்து வரி விதிப்பில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களுக்கு மத்தியில் இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், என். டி. எம். சி அதிகார வரம்பு முழுவதும் சொத்து வரி மதிப்பீட்டிற்கான சீரான முறையை செயல்படுத்த உதவும் திருத்தங்களுக்கு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்தது.
இந்த நடவடிக்கை மீதமுள்ள சொத்துக்களுக்கான மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய மதிப்பு அடிப்படையிலான அமைப்பை மாற்றும் மற்றும் வரி கணக்கீட்டில் அதிக சீரான தன்மையைக் கொண்டுவரும். என். டி. எம். சி தனது அறிக்கையில், வரி செலுத்துவோா் கடைசி நிமிட அவசரத்தைத் தவிா்த்து, சலுகையைப் பெறுவதற்கான காலக்கெடுவுக்கு முன்பே தங்கள் நிலுவைத் தொகையை வைப்பு செய்யுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தது.
உதவி தேவைப்படும் வரி செலுத்துவோா் அலுவலக நேரங்களில் என். டி. எம். சி வரித் துறையைத் தொடா்பு கொள்ளலாம் அல்லது கூடுதல் விவரங்களுக்கு கவுன்சிலின் வலைத்தளத்தைப் பாா்வையிடலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.