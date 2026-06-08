காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளர் சூரஜ் எம். என். ஹெக்டே காலமானார்

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளரும், கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் துணைத் தலைவருமான சூரஜ் எம். என். ஹெக்டே(55) திடீர் மாரடைப்பு காரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை(ஜூன் 7) இரவு காலமானார்.
ஹெக்டே உடல்நலக் குறைவு காரணாக, பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 11 மணியளவில் திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார்.
இளம் வயதிலேயே கட்சிப் பணியில் முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்திருந்த அவர், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களின் காங்கிரஸ் கட்சி பொறுப்பாளராகவும், கர்நாடக மாநில உறுதிமொழி அமலாக்க ஆணையத்தின் துணைத் தலைவராகவும் பணியாற்றி வந்தார்.
கர்நாடக மாநில முன்னாள் முதல்வர் டி.தேவராஜ் அர்ஸ் பேரன் ஆவார்.
இவரது மறைவிற்கு அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
Summary
Regarding the sudden death of Suraj M.N. Hegde (55), Secretary of the All India Congress Committee and Vice President of the Karnataka State Congress, due to a heart attack...
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