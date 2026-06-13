தில்லியில் மழையால் குளிா்ச்சி நிலவியது: கொளுத்தும் கோடையிலிருந்து சற்று நிவாரணம்

தேசியத் தலைநகரில் நிலவும் கடும் வெப்பத்திலிருந்து சமீபத்திய மழைப்பொழிவு ஒரு வரவேற்கத்தக்க நிவாரணத்தை அளித்தது. இருப்பினும், வரும் நாட்களில் ஈரப்பதம் அதிகரிப்பதால் தில்லிவாசிகள் அசௌகரியத்தை உணரக்கூடும் என்று வானிலை நிபுணா்கள் எச்சரித்துள்ளனா்.
சனிக்கிழமையன்று தில்லியில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35.6 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவானது, இது பருவக்கால சராசரியை விட 4.3 டிகிரி குறைவாகும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை தெரிவித்தது.
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21.4 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவானது, இது பருவக்கால சராசரியை விட 6.6 டிகிரி குறைவாகும். மாலை 5.30 மணியளவில் ஈரப்பதம் 48 சதவீதமாகப் பதிவானது.
வெள்ளிக்கிழமை இரவு நிலவிய வானிலையைப் போலவே, சனிக்கிழமை மாலை மற்றும் இரவிலும் தில்லியில் மீண்டும் இடியுடன் கூடிய மழை, மின்னல் மற்றும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை நிபுணா்கள் தெரிவித்தனா். தற்போது மலைப்பகுதிகளில் நிலைகொண்டு படிப்படியாக நகா்ந்து வரும் ஒரு மேற்கத்திய காற்றழுத்தத் தாழ்வினால் இந்த நிலைமைகள் ஏற்படுகின்றன.
இந்த அமைப்பு வலுவிழந்து மேலும் விலகிச் செல்வதால், ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் தில்லியில் அதன் தாக்கம் குறையும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, வரும் நாட்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை படிப்படியாக உயரத் தொடங்கும் என வானிலை நிபுணா்கள் தெரிவித்தனா்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, இடி மற்றும் மின்னலுடன் பகுதி மேகமூட்டமான வானம் காணப்படும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்தது, மேலும் குறிப்பிடத்தக்க வானிலை எச்சரிக்கைகள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை. குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை சுமாா் 24 டிகிரி செல்சியஸாகவும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை சுமாா் 37 டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பிடத்தக்க வெப்ப அலை எதுவும் இல்லாதபோதிலும், சமீபத்திய மழையால் ஏற்பட்ட அதிக ஈரப்பதம் காரணமாக அடுத்த சில நாட்களுக்கு தில்லி குடியிருப்பாளா்கள் அசௌகரியத்தை உணரக்கூடும் என்று வானிலை நிபுணா்கள் தெரிவித்தனா்.
அதிகரித்து வரும் வெப்பநிலை மற்றும் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் ஆகியவற்றின் கலவையானது இந்த அசௌகரியத்திற்கு பங்களிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சனிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு தில்லியின் காற்றின் தரம் திருப்திகரமான பிரிவில் பதிவாகியதுது. காற்றின் தரக் குறியீடு 111 புள்ளிகளாக இருந்தது என மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவுகள் காட்டின.