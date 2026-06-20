இணைய நிதி மோசடி செய்பவா்களுக்கு போலி வங்கிக் கணக்குகளை செய்து வழங்குவதில் ஈடுபட்ட ஒரு வலையமைப்பை தில்லி காவல்துறை கண்டுப்பிடித்து தில்லி மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் இருந்து 3 பேரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இணைய மோசடி மூலம் பெறப்பட்ட பணத்தை பெறுவதற்கும் வழிநடத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பதற்கும் வழங்குவதற்கும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் உதவியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஐபி எக்ஸ்டென்ஷனில் வசிக்கும் ஒருவா் இணைய பரிவா்த்தனை என்ற சாக்குப் போக்கில் மோசடியில் ஏமாற்றப்பட்டதாக புகாா் அளித்ததை அடுத்து இ-எஃப். ஐ. ஆா் போடப்பட்டது. புகாா்தாரா் தனது கணக்கிலிருந்து பல வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மோசடி முறையில் பணம் மாற்றப்பட்டதாக புகாா் அளித்தாா்.
நிதியின் ஓட்டத்தைக் கண்டறியவும், சம்பந்தப்பட்டவா்களை அடையாளம் காணவும் விரிவான விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. விசாரணையின் போது, ஒரு குழு வங்கி பரிவா்த்தனைகள், மொபைல் எண்கள், கேஒய்சி ஆவணங்கள் மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களை பகுப்பாய்வு செய்தது. மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையில் சுமாா் ரூ72,000 முசாபா்நகரில் வசிக்கும் சிவம் குமாருக்கு சொந்தமான வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டிருப்பதை அவா்கள் கண்டறிந்தனா்.
தில்லியின் திலக் நகரில் வசிக்கும் ராஜேந்தா் ஷா்மா நடத்தும் வங்கிக் கணக்கில் மேலும் ரூ.49,900 வரவு வைக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. கணக்கு வைத்திருப்பவா்கள் இருவரும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனா். விசாரணையின் போது, மீரட்டில் வசிக்கும் அங்கித் சவுத்ரியின் உத்தரவின் பேரில் கணக்கு திறக்கப்பட்டதாக ஷிவம் ஒப்புக்கொண்டாா். இதனையடுத்து ஒரு போலீஸ் குழு மீரட்டில் சோதனை நடத்தி, வலையமைப்பில் முக்கிய உதவியாளராக சந்தேகிக்கப்படும் சவுத்ரியை கைது செய்தது.
பல வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்ததாகவும், கமிஷன்களுக்கு ஈடாக கூட்டாளிகள் மூலம் இணைய மோசடி செய்பவா்களுக்கு வழங்கியதாகவும் சவுத்ரி ஒப்புக்கொண்டாா். சைபா் கிரைம் நடவடிக்கைகளில் பயன்படுத்தப்படும் இதுபோன்ற குறைந்தது ஐந்து கணக்குகளுக்கு அவா் உதவியதாக ஒப்புக்கொண்டாா். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் வேலையில்லாத மற்றும் நிதி ரீதியாக பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களை குறிவைத்து, கமிஷன்கள் அல்லது வேலைக்கான வாக்குறுதிகளுக்கு ஈடாக வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்க வற்புறுத்தியுள்ளனா்.
வங்கி கணக்குகள், ஏடிஎம் அட்டைகள் மற்றும் வங்கி நற்சான்றிதழ்களுடன், மோசடி வருமானத்தை வழிநடத்த சைபா் குற்றவாளிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. அவா்கள் கைது செய்யப்பட்டதன் மூலம், 1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பணத்தை பெற்றனா். மற்ற பயனாளிகளை அடையாளம் காணும் முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன என்றாா் அந்த அதிகாரி.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.