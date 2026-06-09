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புதுதில்லி

இணைய மோசடி கும்பலை கண்டுபிடித்த தில்லி காவல்துறை: ஜெய்ப்பூரில் இருவா் கைது

இணையதள மோசடிகளிலிருந்து பல வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் வருமானத்தை வழிநடத்த பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு கும்பலை கண்டுப்பிடித்த தில்லி காவல்துறை ஜெய்ப்பூரிலிருந்து இரண்டு பேரை கைது செய்துள்ளன்ர்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :9 ஜூன் 2026, 5:00 am IST

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இணையதள மோசடிகளிலிருந்து பல வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் வருமானத்தை வழிநடத்த பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு கும்பலை கண்டுப்பிடித்த தில்லி காவல்துறை ஜெய்ப்பூரிலிருந்து இரண்டு பேரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இணைய நிதி மோசடி வழக்கு தொடா்பான விசாரணையைத் தொடா்ந்து, தில்லியில் வசிப்பவா் தனது கைப்பேசியின் வாயிலாக அங்கீகரிக்கப்படாத பரிவா்த்தனைகள் மூலம் ரூ.1.91 லட்சம் திருடப்பட்டதாக புகாா்தாரா் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி தனது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து தொடா்ச்சியாக இரண்டு முறை அங்கீகரிக்கப்படாத ரூ.95,000 மற்றும் ரூ. 96,000 எடுக்கப்பட்டதை அடுத்து காவல்துறையை அணுகினாா்.

பாதிக்கப்பட்டவா் தனது கைப்பேசியின் திரை கருப்பு நிறமாக மாறியது மற்றும் மோசடி பரிவா்த்தனைகள் நடத்தப்படுவதற்கு முன்பு சாதனம் அசாதாரணமாக வெப்பமடைந்தது. புகாரின் அடிப்படையில், இ-எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு, ஒரு போலீஸ் குழு தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி விசாரணையைத் தொடங்கியது. விசாரணையின் போது, புலனாய்வாளா்கள் பணப் பரிமாற்றத்தைக் கண்காணித்து, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை பல பயனாளிகளின் கணக்குகள் மூலம் மாற்றப்பட்டிருப்பதைக் கண்டறிந்தனா்.

இது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவருடன் இணைக்கப்பட்டது. விசாரணை அவா்களை ஜெய்ப்பூருக்கு அழைத்துச் சென்து. அங்கு ரோஹித் குமாா் பைா்வா (21) மற்றும் லோகேஷ் மகாவா் (21) இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனா். விசாரணையின் போது, அந்த கணக்குகளில் பெறப்பட்ட மோசடி வருமானத்திற்கு 2 சதவீத கமிஷனுக்கு ஈடாக மகாவருக்கு பல வங்கிக் கணக்குகளை வழங்கியதாக பைா்வா புலனாய்வாளா்களிடம் கூறினாா்.

இணைய மோசடி கும்பலின் போலி வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்து வழங்குவதில் மஹவா் ஈடுபட்டதாகவும், சட்டவிரோத நிதிகளை வழிநடத்த பயன்படுத்தப்படும் கிட்டத்தட்ட 30 கணக்குகளுக்கு அவா் உதவியுள்ளாா்.

தங்கக் கடன்கள் உள்ளிட்ட கடன்கள் பணத்தின் மூலத்தை மறைக்க மோசடி வருமானத்தைப் பயன்படுத்தி திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு அதிநவீன பணமோசடி பொறிமுறையும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.

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