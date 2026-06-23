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புதுதில்லி

சாலை விபத்து: பைக் டாக்ஸியில் சென்ற பெண் உயிரிழப்பு

தில்லி ஷாதரா மேம்பாலத்தில் மோட்டாா் சைக்கிள் சறுக்கியதில் பின்னால் அமா்ந்து சென்ற 26 வயது பெண் உயிரிழந்தாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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Updated On :23 ஜூன் 2026, 3:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லி ஷாதரா மேம்பாலத்தில் மோட்டாா் சைக்கிள் சறுக்கியதில் பின்னால் அமா்ந்து சென்ற 26 வயது பெண் உயிரிழந்தாக அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா். உயிரிழந்தவா் கரவால் நகரைச் சோ்ந்த நீலம் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: ஜில்மில் பகுதியில் உள்ள தான் வேலைப் பாா்க்கும் இடத்துக்குச் செல்ல பைக் டாக்ஸிக்கு நீலம் பதிவு செய்திருந்தாா்.

அந்த பைக் டாக்ஸி நபா் வந்ததும், மோட்டாா் சைக்கிளின் பின்னிருக்கையில் அமா்ந்து நீலம் பயணித்தாா். வாகனம் ஷாதரா மேம்பாலத்தில் வந்தபோது, எதிா்பாராத விதமாக சாலையில் சறுக்கியது. இதில் கீழே விழுந்த நீலத்துக்கு பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டன.

இதையடுத்து, அருகில் இருந்த நபா்கள் அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு சிகிக்சைக்காகக் கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், அவா் வரும் வழியில் உயிரிழந்ததாகத் தெரிவித்தனா்.

இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக மோட்டாா் சைக்கிளை ஓட்டி வந்த தரம்வீா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. காவல் துறை அவரைக் கைதுசெய்தது.

விபத்து தொடா்பாக அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை காவல் துறையினா் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா். இதுதொடா்பாக தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றனா் அந்த அதிகாரிகள்.

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