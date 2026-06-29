நௌரங்பூா் சாலையில் அனுமதி இன்றி செயல்பட்டு வந்த கான்கிரீட் கலவை ஆலையை மனேசா் மாநகராட்சி ஊழியா்கள் குழுவினா் புல்டோசா் மூலம் இடித்தாக அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
சுமாா் நான்கு ஏக்கா் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த ஆலை, முறையான அனுமதியின்றி இயங்கி வந்ததாக மாவட்ட நகரத் திட்டமிடல் அதிகாரி ராஜேந்திர சா்மா தெரிவித்தாா்.
மாநகராட்சி எல்லைக்குள் இது போன்ற 30-க்கும் மேற்பட்ட அனுமதியற்ற ஆலைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும், அவை அனைத்தின் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் மேலும் கூறுகையில், ‘மாநகராட்சிப் பகுதியில் அனுமதியின்றி இயங்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் சட்டவிரோத கட்டுமானங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தொடரும். ஏதேனும் கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடங்கும் முன், பொதுமக்கள் சம்பந்தப்பட்ட துறையிடமிருந்து உரிய அனுமதிகளைப் பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். விதிகளை மீறுபவா்கள் மீது பாரபட்சமின்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றாா்.
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