சமூக வலைதளத்தில் போலி கணக்கு உருவாக்கி மற்றொரு பெண் குறித்து அவதூறு பரப்பியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட வழக்கில் பெண் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா் என்று காவல் துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறையினா் கூறியதாவது: கடந்த மே 22-ஆம் தேதி சைபா் குற்றப்பிரிவு தெற்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்த பெண், தன்னுடைய புகைப்படத்தை பயன்படுத்தி அறியப்படாத நபா் ஒருவா் போலியான இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கைத் தொடங்கி, அதில் ஆபாச மற்றும் இழிவான கருத்துகளை பதிவிட்டு தன்னை அவதூறாக சித்தரித்ததாக குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். தொடா்ந்து விசாரணையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, உத்தர பிரதேச மாநிலம், ஒரையா மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ஆா்த்தி என்ற பெண் குருகிராமில் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
விசாரணையில், புகாா் அளித்த பெண் முன்னதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பெண்ணின் கணவருக்கு எதிராக குற்ற வழக்கை பதிவு செய்திருந்தது தெரியவந்தது. இதற்குப் பழிவாங்கும் நோக்கில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பெண், புகாரளித்தவரின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்தி போலி இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை உருவாக்கி அவதூறு பரப்ப முயன்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில் சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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