தில்லியில் நாட்டின் முதல் ரிங் மெட்ரோ! முதல்வா் ரேகா குப்தா

பிரதமா் நரேந்திர மோடி மாா்ச் 8 ஆம் தேதி தில்லியில் பல முக்கிய திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்து அடிக்கல் நாட்ட உள்ளாா். இந்தத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, தில்லி மெட்ரோவின் இரண்டு புதிய வழித்தடங்கள் மஜ்லிஸ் பூங்கா முதல் மௌஜ்பூா்பாபா்பூா் பிங்க் லைன் மற்றும் தீபாலி சௌக் முதல் மஜ்லிஸ் பூங்கா மெஜந்தா லைன் ஆகியவை திறக்கப்படும்.
கூடுதலாக, தில்லி மெட்ரோ கட்டம் 5(ஏ) இன் கீழ் மூன்று புதிய வழித்தடங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டப்படும். இந்த மெட்ரோ திட்டங்களின் மொத்த செலவு ரூ.18,300 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது, மேலும் அவை தில்லியில் பொது போக்குவரத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
திட்டங்கள் குறித்த விரிவான தகவல்களை வழங்குகையில், இந்த முயற்சிகள் தேசிய தலைநகரை உண்மையான விக்ஸிட் தில்லியாக மாற்றுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறினாா்.
மெட்ரோ நெட்வொா்க்கின் விரிவாக்கம் பொது போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும், குடிமக்களின் தினசரி பயணத்தை எளிதாக்கும், சாலைகளில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கும் மற்றும் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த உதவும், என்று அவா் கூறினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சி நிரங்கரி மண்டலத்திற்கு முன்னால் உள்ள டிடிஏ மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அவா் தெரிவித்தாா்.
மஜ்லிஸ் பூங்கா முதல் மௌஜ்பூா்-பாபா்பூா் பிரிவு வழித்தடம் 12.3 கிலோமீட்டா் நீளம் கொண்டது மற்றும் எட்டு உயா்த்தப்பட்ட நிலையங்களை உள்ளடக்கியது என்று குப்தா கூறினாா். இந்த வழித்தடம் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள மஜ்லிஸ் பாா்க்-ஷிவ் விஹாா் பிங்க் பாதையின் ஒரு பகுதியாகும். இந்தப் பிரிவு சோ்க்கப்பட்டதன் மூலம், பிங்க் பாதையின் மொத்த நீளம் தோராயமாக 71.56 கிலோமீட்டராக அதிகரிக்கும், இதன்மூலம் தில்லி நாட்டின் முதல் முழுமையாக செயல்படும் ரிங் மெட்ரோவின் தாயகமாக மாறும் என ரேகா குப்தா கூறினாா்
இந்த வழித்தடத்தில் மஜ்லிஸ் பூங்கா, புராரி, ஜரோடா மஜ்ரா, ஜகத்பூா்-வஜிராபாத், சூா்காட், நானக்சா்-சோனியா விஹாா், கஜூரி காஸ், பஜன்புரா, யமுனா விஹாா் மற்றும் மௌஜ்பூா்-பாபா்பூா் ஆகியவை அடங்கும்.
மேலும், தீபாலி சௌக் முதல் மஜ்லிஸ் பாா்க் வரையிலான வழித்தடம் மெஜந்தா பாதையின் ஒரு பகுதியாகும் என்றும், இதன் நீளம் 9.92 கிலோமீட்டா்கள் மற்றும் ஏழு உயா்த்தப்பட்ட நிலையங்கள் அடங்கும் என்றும் முதல்வா் கூறினாா்.
இந்த வழித்தடம் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள தாவரவியல் பூங்கா-கிருஷ்ணா பாா்க் நீட்டிப்பு மெஜந்தா பாதையின் நீட்டிப்பாகும். இதன் கூடுதலாக, மெஜந்தா பாதையின் மொத்த நீளம் சுமாா் 49 கிலோமீட்டராக அதிகரிக்கும்.
இந்தப் பிரிவில் உள்ள நிலையங்களில் தீபாலி சௌக், மதுபன் சௌக், உத்தா் பிதம்புரா-பிரசாந்த் விஹாா், ஹைதா்பூா் கிராமம், ஹைதா்பூா் பத்லி மோா், பால்ஸ்வா மற்றும் மஜ்லிஸ் பாா்க் ஆகியவை அடங்கும்.
தில்லி மெட்ரோவின் ஐந்தாவது கட்டத்தின் (ஏ) கீழ் மூன்று புதிய வழித்தடங்களுக்கு பிரதமா் அடிக்கல் நாட்டுவாா் என்றும், இது தலைநகரில் வசிப்பவா்களின் பயணத்தை மேலும் எளிதாக்கும் என்றும் முதல்வா் குப்தா கூறினாா்.
ராமகிருஷ்ணா ஆசிரம மாா்க்கிலிருந்து இந்திரபிரஸ்தா வரையிலான மத்திய விஸ்டா வழித்தடம், ஏரோசிட்டியிலிருந்து இந்திரா காந்தி உள்நாட்டு விமான நிலைய முனையம்1 வரையிலான கோல்டன் லைன் நீட்டிப்பு மற்றும் துக்ளகாபாத்திலிருந்து கலிந்தி குஞ்ச் வரையிலான கோல்டன் லைன் நீட்டிப்பு ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
இந்த திட்டங்கள் தேசிய தலைநகா் பகுதி முழுவதும் உள்ள நகரங்களுக்கும் பயனளிக்கும் என்று முதல்வா் மேலும் கூறினாா்.
