மோனேஸ்டரி சந்தையில் லடாக் கருப்பொருள் கொண்ட நடைமேம்பாலம் -தில்லி முதல்வா் அடிக்கல்

தில்லி அரசு தேசிய தலைநகரில் வசிக்கும் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் உள்பட அனைத்து குடியிருப்பாளா்களையும் மதிக்கிறது என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
வடக்கு தில்லியின் காஷ்மீரி கேட் அருகே உள்ள மோனெஸ்டரி சந்தையில் ஒரு நடைபாதை மேம்பாட்டிற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் ரேகா குப்தா பேசினாா். இந்தப் பகுதி லடாக்கைச் சோ்ந்த ஏராளமான குடும்பங்களின் தாயகமாகும். கூட்டத்தில் உரையாற்றிய முதலமைச்சா், இந்தியா எப்போதும் வாழுங்கள், வாழ விடுங்கள் என்ற அணுகுமுறையைப் பின்பற்றி வருவதாகவும், தற்காப்புக்காகத் தவிர வேறு எந்த நாட்டிற்கும் எதிராக ஒருபோதும் தாக்குதல்களைத் தொடங்கவில்லை என்றும் கூறினாா்.
இன்றைய உலகம் புத்தரின் அமைதி செய்தியை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். உலகில் பயங்கரவாதம் இருந்தாலும், நமது நாடு அமைதியாகவே உள்ளது. வாசுதேவ் குடும்பகம்ப் என்ற கொள்கையுடன் இந்தியா எப்போதும் முன்னேறி வருகிறது. வேறு எந்த நாட்டையும் நாம் ஒருபோதும் தாக்கியதில்லை. நாம் ஆயுதங்களை எடுத்திருந்தால் அது நம்மை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக மட்டுமே என்று குப்தா கூறினாா்.
பொதுப்பணித் துறை ரூ.3 கோடி செலவில் நடைமேம்பாலத்தை கட்டி வருகிறது என்று அவா் கூறினாா். லடாக்கின் கலாச்சாரம் மற்றும் மரபுகளை பிரதிபலிக்கும் வகையில் இந்த கட்டமைப்பு வடிவமைக்கப்படும். லடாக்கிலிருந்து வந்த குடும்பங்கள் பல ஆண்டுகளாக இங்கு குடியேறிவிட்டன. நாம் ஒரே குடும்பம். பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் பிராந்தியங்களைச் சோ்ந்த மக்கள் தில்லியில் வசிக்கின்றனா், மேலும் அரசு அவா்கள் அனைவரையும் மதிக்கிறது, என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
முந்தைய அரசை விமா்சித்த ரேகா குப்தா, முன்னாள் அரசாங்கம் பொது நலனை விட வாக்கு வங்கிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டினாா். முன்னாள் முதல்வா் அரவிந்த் கேஜரிவாலின் மனநிலை வளா்ச்சியைத் தடுத்ததாக ரேகா குப்தா கூறினாா்.
ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் சிறந்த வசதிகளை உறுதி செய்வதற்காக நகரத்தின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த தற்போதைய அரசாங்கம் விரும்புகிறது என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா மேலும் கூறினாா்.
