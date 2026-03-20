விரைவான எரிவாயு இணைப்புகளை எளிதாக்க பிஎன்ஜி குழாய் பணிகளுக்கான சாலை மறுசீரைப்பு கட்டணங்கள்: தள்ளுபடி செய்த என்.டி.எம்.சி.

விரைவான எரிவாயு இணைப்புகளை எளிதாக்க பிஎன்ஜி குழாய் பணிகளுக்கான சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்கள் 3 மாத காலத்திற்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக புதுதில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: குடியிருப்பாளா்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தேவையற்ற தாமதமின்றி பி. என். ஜி இணைப்புகளைப் பெறக்கூடிய வகையில் குழாய் வேலைகளை விரைவாக நிறைவேற்றுவதை உறுதி செய்வதை இந்த முடிவு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. என். டி. எம். சி வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களின்படி, பி. என். ஜி இணைப்புகளுக்கான ஐ. ஜி. எல் குழாய்களை அமைப்பதற்கான சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்கள் சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதியிலிருந்து 3 மாத காலத்திற்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.
உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டின் வேகத்தை விரைவுபடுத்துவதற்கும், நுகா்வோா் மத்தியில் தூய்மையான மற்றும் வசதியான எரிபொருளின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதற்கும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஜிஎல் குழாய் பதிப்பது தொடா்பான சாலை வெட்டுதலுக்கான அனுமதி முழுமையான கோரிக்கையைப் பெற்ற 24 மணி நேரத்திற்குள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், உடனடியாக பணிகளைத் தொடங்க அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படும் என்றும் என். டி. எம். சி மேலும் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடைமுறை தாமதங்களை அகற்றி, துறைகளுக்கு இடையே சுமூகமான ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்வதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம். போதுமான மனிதவளம் மற்றும் வளங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், பொதுமக்களுக்கு சிரமத்தைத் தவிா்ப்பதற்காக அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளும் முறையாக மீண்டும் நிரப்பப்பட்டு தாமதமின்றி பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி செய்யவும் ஐஜிஎல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து இடையூறு மற்றும் பொது மக்களுக்கு ஏற்படும் அசௌகரியங்களை குறைக்கும் வகையில், பாதிக்கப்பட்ட சாலைகளை முன்னுரிமை அடிப்படையில் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் சீரமைக்குமாறு என். டி. எம். சி. யின் சம்பந்தப்பட்ட சாலை பிரிவுகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவுகளை உடனடியாக அமல்படுத்துவதை உறுதி செய்யுமாறு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அதிகாரிகள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குடிமக்களை மையமாகக் கொண்ட ஆளுகை, மேம்பட்ட நகா்ப்புற உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தேசிய தலைநகரில் தூய்மையான எரிசக்தி தீா்வுகளை ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றில் என். டி. எம். சி. யின் உறுதிப்பாட்டை இந்த முயற்சி பிரதிபலிக்கிறது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
