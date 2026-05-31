புதுதில்லி

தில்லியின் பவானாவில் குளிரூட்டும் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து

Updated On :31 மே 2026, 2:23 am IST

 நமது நிருபர்

வெளி-வடக்கு தில்லியில் உள்ள பவானா தொழில்துறை பகுதியில் உள்ள குளிரூட்டும் தொழிற்சாலையில் சனிக்கிழமை அதிகாலை தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் 9 தொழிலாளா்கள் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டதாக தீயணைப்பு சேவைகள் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: காயங்கள் எதுவும் இதுவரை பதிவாகவில்லை. தில்லி மாநில தொழில்துறை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் (டி. எஸ். ஐ. டி. சி) செக்டா்-5 இல் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக தில்லி தீயணைப்பு சேவைக்கு (டி. எஃப். எஸ்) காலை 3.16 மணிக்கு அழைப்பு வந்தது.

அதிகாரிகள் 8 தீயணைப்பு வண்டிகளை சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனா், இது அதிகாலை 5 மணியளவில் தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது.

குளிரூட்டும் தொழிற்சாலையின் ஒரு பிரிவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. அடித்தளத்திலும் தரை தளத்திலும் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்கள் சேதமடைந்தது.

அடித்தளத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மோட்டாா் சைக்கிளும் தீவிபத்தால் சேதமடைந்தது. இந்த கட்டடத்தில் அடித்தளம், தரை தளம் மற்றும் இரண்டு மேல் தளங்கள் உள்ளன. இந்த நடவடிக்கையின் போது 9 தொழிலாளா்கள் வளாகத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனா் என்றாா் அவா்.

கஞ்சவாலா தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து

