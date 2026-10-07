வசந்த் குஞ்ச்: காவலில் இருந்த நபா் உயிரிழப்பு
தெற்கு தில்லியின் வசந்த் குஞ்ச் பகுதியில் ஏற்பட்ட தகராறைத் தொடா்ந்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பிடித்துச் செல்லப்பட்ட 40 வயது நபா் காவல் நிலையத்தில் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனா்.
பலி
தெற்கு தில்லியின் வசந்த் குஞ்ச் பகுதியில் ஏற்பட்ட தகராறைத் தொடா்ந்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பிடித்துச் செல்லப்பட்ட 40 வயது நபா் காவல் நிலையத்தில் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனா்.
திங்கள்கிழமை கைதுசெய்யப்பட்ட பிரஹலாத் ராமுக்கு
சஃப்தா்ஜங் மருத்துவமனையில் மருத்துவப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும், அப்போது புதிய வெளிப்புறக் காயங்கள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை என்று மூத்த காவல் அதிகாரி தெரிவித்தாா். பின்னா் அவா் வசந்த் குஞ்ச் வடக்கு காவல் நிலையத்தின் சிறையறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
செவ்வாய்க்கிழமை காலை சுமாா் 9:20 மணியளவில், ராமுக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. காவல் துறையினா் உடனடியாக அவருக்கு சிபிஆா் முதலுதவி அளித்து, வசந்த் குஞ்சில் உள்ள மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனா். மருத்துவா்கள் அவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா்.
இந்த மரணம் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்திற்கும், ராமின் குடும்பத்தினருக்கும் காவல் துறையினா் தகவல் தெரிவித்துள்ளனா்.
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