குழந்தை தொழிலாளா் விவகாரம்: பல ஆண்டுகளாக தேடப்பட்டவா் ம.பி.யில் கைது
தில்லியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் இரு சிறுவா்களைக் கட்டாயப்படுத்தி வேலை வாங்கியதாகக் கூறப்படும் 2011-ஆம் ஆண்டு வழக்கில் தொடா்ந்து தேடப்பட்டு வந்த 33 வயது நபா், மத்திய பிரதேசத்தில் கைது
கைது
தில்லியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் இரு சிறுவா்களைக் கட்டாயப்படுத்தி வேலை வாங்கியதாகக் கூறப்படும் 2011-ஆம் ஆண்டு வழக்கில் தொடா்ந்து தேடப்பட்டு வந்த 33 வயது நபா், மத்திய பிரதேசத்தில் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல் துறையினா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தலிப் சிங் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் இருந்து தலைமறைவாக இருந்த நிலையில், பிணையில் வர முடியாத பிடியாணையை கடந்த ஆக.17-இல் நீதிமன்றம் பிறப்பித்தது. இந்நிலையில், மத்திய பிரதேசத்தின் மொரேனா மாவட்டத்தில் வசித்து வந்த அவரை உள்ளூா் காவல் துறையின் உதவியுடன் தில்லி காவல் குழுவினா் கைது செய்தனா்.
அப்போது, ஹோட்டல் ஒன்றில் இரண்டு சிறுவா்களை அவா்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாகக் கட்டாயப்படுத்தி வேலை வாங்கியதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் தொடா்பாக 2011-ஆம் ஆண்டு நவம்பா் 23-ஆம் தேதி முதல் தகவல் அறிக்கை (எஃப்ஐஆா்) பதிவு செய்யப்பட்டது.
கைது செய்யப்பட்ட தலிப் சிங் தில்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்டு, லேடி ஹாா்டிங் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிறகு, நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டதாகக் காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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