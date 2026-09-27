வளா்ப்பு மகளிடம் பாலியல் அத்துமீறல்: தப்பி ஓடிய நபா் மேற்கு வங்கத்தில் கைது
தனது 17 வயது வளா்ப்பு மகளிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்த 38 வயது நபரை குருகிராம் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
கைது - சித்திரிப்பு
தனது 17 வயது வளா்ப்பு மகளிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்த 38 வயது நபரை குருகிராம் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
சிறுமியிடம் அந்த நபா் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் சம்பவம் செப்.22-ஆம் தேதி நடந்ததாக பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாய் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் குருகிராம் செக்டாா் 29 காவல் நிலையத்தில் பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் போக்சோ சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் தொடா்புடைய நபருக்கு எதிராக காவல்துரறையினா் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தனா்.
இந்த நிலையில், தன் மீது காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதை அறிந்த குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா், மேற்கு வங்க மாநிலத்துக்கு தப்பிச் சென்றாா்.
இதை அறிந்த காவல்துறையினா் அவரை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்தனா். தொழில்நுட்பத் தரவுகள் மற்றும் ரகசிய தகவல்களின் அடிப்படையில் அந்த நபா் தேடப்பட்டு வந்த நிலையில், அவரது சொந்த ஊரான மால்டா மாவட்டத்தில் (மேற்கு வங்கம்) அவா் பதுங்கியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து வெள்ளிக்கிழமை இரவு அவரை குருகிராம் காவல்துறையின் தனிப்படையினா் கைது செய்தனா். அதைத்தொடா்ந்து உள்ளூா் நீதிமன்றத்தில் சனிக்கிழமை ஆஜா்படுத்தி நீதிமன்ற அனுமதியுடன் அவரை குருகிராமுக்கு கொண்டு வர காவல்துறையினா் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனா்.
இது குறித்து மூத்த காவல் அதிகாரி கூறுகையில், ‘கைது செய்யப்பட்ட நபா் குருகிராம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்ட பிறகு அவரை போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரப்படும்‘ என்றாா்.
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