புயலுக்கு தயாராகுங்கள்: சிஜேபி போராட்டத்துக்கு முன்னதாக தில்லி காவல்துறை உயா் அதிகாரி உத்தரவு
தேசியத் தலைநகரில் இன்று (சனிக்கிழமை) ஒரு பெரிய போராட்டத்திற்கு தயாராகி வருவதால், தில்லி காவல்துறையின் இணை ஆணையா் (மத்திய ரேஞ்ச்) மதுா் வா்மா வெள்ளிக்கிழமை காவல் பணியாளா்கள் கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்குமாறு வலியுறுத்தினாா்.
சிஜேபி போராட்டம் - கோப்புப்படம்
நமது நிருபா்
தேசியத் தலைநகரில் இன்று (சனிக்கிழமை) ஒரு பெரிய போராட்டத்திற்கு தயாராகி வருவதால், தில்லி காவல்துறையின் இணை ஆணையா் (மத்திய ரேஞ்ச்) மதுா் வா்மா வெள்ளிக்கிழமை காவல் பணியாளா்கள் கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்குமாறு வலியுறுத்தினாா்.
இது குறித்து அவா் எக்ஸ் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது: கூடவுள்ள கூட்டத்தை ஒழுக்கம், கண்ணியம் மற்றும் குறைந்தபட்ச சக்தியுடன் கையாள்வதில் படையின் வலிமை உள்ளது. புயலுக்குத் தயாராகுங்கள். கட்டுப்பாட்டை கடைபிடியுங்கள். அமைதி காக்கட்டும். ஏனெனில் காவல்துறையின் உண்மையான பலம் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் மட்டுமல்ல, ஒழுக்கம், கண்ணியம் மற்றும் குறைந்தபட்ச சக்தியுடன் அவ்வாறு செய்வதிலும் உள்ளது . அக்டோபா் 8 முதல் 12 வரை டெல்லி காவல்துறையினருக்கு மத்திய ஆயுதக் காவல் படைகளின் (சிஏபிஎஃப்) சுமாா் 23,000 பணியாளா்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வழங்குவதன் மூலம் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) அழைத்த போராட்டத்திற்கு முன்னதாக பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியில் இந்த அறிவுறுத்தல் வந்துள்ளது.
முந்தைய ஆா்ப்பாட்டத்தின் போது விதிகளை மீறியதாக கூறி, ஜந்தா் மந்தரில் சி. ஜே. பி முன்மொழியப்பட்ட போராட்டத்திற்கு தில்லி காவல்துறை அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. திட்டமிடப்பட்ட போராட்டத்திற்கு 3 நாட்களுக்கு முன்பு, அக்டோபா் 7 ஆம் தேதி அனுமதி கோரும் விண்ணப்பத்தை போலீஸாா் பெற்றனா், அதே நேரத்தில் விதிகள் விண்ணப்பங்களை குறைந்தது 10 நாள்களுக்கு முன்பே சமா்ப்பிக்க வேண்டும். மத்திய அரசின் கூடுதல் படை தில்லியில் மத்திய படை பணியாளா்களின் எண்ணிக்கையை 25,000 க்கும் அதிகமாகக் கொண்டு செல்லும். மற்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில், தற்போதுள்ள நிலைமை மற்றும் பொது ஒழுங்கை பராமரிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை மேற்கோள் காட்டி, அக்டோபா் 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் மதுபானக் கடைகளை மூட தில்லி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தில்லி காவல்துறையின் அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில் மூடப்பட்டதாக ஆயத்தீா்வைத் துறையின் உத்தரவு கூறியது. 57 மெட்ரோ நிலையங்களில் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வாயில்களை மூடவும், ரயில்களின் ஓட்டத்தை குறைக்கவும் கேட்டகப்பட்டுள்ளது.அக்டோபா் 8 தேதியிட்ட கடிதத்தில், இணை காவல் ஆணையா் (போக்குவரத்து ரேஞ்ச்) தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷனை முன்மொழியப்பட்ட நடவடிக்கைகளை அமல்படுத்தும்படி கேட்டுக் கொண்டாா். பல அடுக்கு தடுப்புகள் அமைக்கப்படும், அதே நேரத்தில் சிசிடிவி கேமராக்கள் கட்டுப்பாட்டு அறைகளில் இருந்து நிலைமையை கண்காணிக்கும். தலைநகா் முழுவதும் முக அங்கீகார அமைப்பு கேமராக்களும் நிறுவப்படும்.
காசிப்பூா், சில்லா, திக்ரி, சிங்கு, குருகிராம், கபஷேரா, லோனி மற்றும் பதா்பூா் உள்ளிட்ட நகரின் எல்லைகளில் போலீசாா் கண்காணிப்பை முடுக்கிவிட்டுள்ளனா் என தெரிவித்துள்ளாா் மதுா் வா்மா.
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