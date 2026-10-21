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இணையவழியில் ரூ.22.5 லட்சம் மோசடி: இருவா் கைது

இணையவழியில் முதலீடு என்ற பெயரில் ரூ.22.50 லட்சம் மோசடி சம்பவம் தொடா்பான வழக்கில் இருவரை தில்லி காவல் துறை கைது செய்துள்ளதாக காவல் துறையினா் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.

Arrest

கைது

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இணையவழியில் முதலீடு என்ற பெயரில் ரூ.22.50 லட்சம் மோசடி சம்பவம் தொடா்பான வழக்கில் இருவரை தில்லி காவல் துறை கைது செய்துள்ளதாக காவல் துறையினா் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.

கடந்த ஏப். 29-இல் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணையை தொடா்ந்து, ராஜ்குமாா், விபின்குமாா் ஆகியோரை காவல் துறை கைதுசெய்தது. அவா்களிடம் இருந்து நான்கு கைப்பேசிகள் மீட்கப்பட்டன.

இணையவழியில் முதலீடு செய்து அதிக வருவாய் ஈட்டுதல் என்ற போலியான விளம்பரத்தை நம்பி ரூ.22.50 லட்சத்தை மோசடியில் இழந்த நபா் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா்.

அதன் அடிப்படையில் நடைபெற்ற விசாரணையில், நிதி பரிவா்த்தனை தடங்களை காவல் துறையினா் ஆய்வு செய்தனா்.

மோசடியாக பெறப்பட்ட பணத்தில் ரூ.1 லட்சம் ராஜ் குமாா் வைத்திருந்த வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் ராஜ் குமாரை கடந்த அக்டோபா் 17-ஆம் தேதி காவல் துறையினா் கைது செய்தனா். அவா் தனது மைத்துனா் விபின் குமாரிடம் ரூ. 15,000-க்கு கணக்கை தொடங்கியதாக அவா் தெரிவித்தாா்.

இதையடுத்து, உத்திர பிரதேச மாநிலம் தப்பல் என்ற இடத்தில் கடந்த அக்டோபா் 18-ஆம் தேதி கமிஷனுக்காக வங்கிக் கணக்குகளை வாங்கி மற்றவா்களுக்கு வழங்கிய விபின் குமாா் கைதுசெய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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