பெண் தொழிலாளி பாலியல் வன்கொடுமை: 66 வயது தொழிலாளா் ஒப்பந்ததாரா் கைது
தில்லியின் கேரா குா்த் பகுதியில் உள்ள ‘கூலா்’ புல் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை ஒன்றில், 20 வயது இளம்பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தில் 66 வயது தொழிலாளா் ஒப்பந்ததாரா் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
கோப்புப் படம்
தில்லியின் கேரா குா்த் பகுதியில் உள்ள ‘கூலா்’ புல் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை ஒன்றில், 20 வயது இளம்பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தில் 66 வயது தொழிலாளா் ஒப்பந்ததாரா் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து காவல்துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்ததாவது:
புகாரின்படி, உத்தர பிரதேசத்தைச் சோ்ந்த அப்பெண், அந்தத் தொழிற்சாலையில் சுமாா் ஒரு மாதமாகப் பணியாற்றி வந்தாா். தொழிற்சாலை வளாகத்திலேயே தங்கியிருந்தாா்.
இச்சம்பவம் செப்டம்பா் 1-ஆம் தேதி இரவு சுமாா் 11 மணியளவில் நிகழ்ந்துள்ளது. விசாரணையின்போது, இச்சம்பவம் குறித்து சக ஊழியா் ஒருவா் காணொலி பதிவு செய்திருந்ததை காவல்துறையினா் கண்டறிந்தனா். அதனைத் தொடா்ந்து குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
இது தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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