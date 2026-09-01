தில்லி பவானா பள்ளியில் சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: பேருந்து ஓட்டுநா் மீது குற்றச்சாட்டு
வடக்கு தில்லியின் புகா் பவானா பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் 3 வயது சிறுமியை பள்ளிப் பேருந்து ஓட்டுநா் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தில் அந்த நபரை காவல் துறையினா் கைது செய்தனா்.
பெட்டிச் செய்திக்கான படம் சௌரவ் பரத்வாஜ்
வடக்கு தில்லியின் புகா் பவானா பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் 3 வயது சிறுமியை பள்ளிப் பேருந்து ஓட்டுநா் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தில் அந்த நபரை காவல் துறையினா் கைது செய்தனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறையினா் திங்கள்கிழமை கூறியதாவது: பூத் குா்த் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அந்தப் பள்ளியில் இச்சம்பவம் நடைபெற்றது. நா்சரி வகுப்பு மாணவியான சிறுமியின் பிறப்புறுப்புப் பகுதியில் காயங்கள் இருப்பதை அவரது குடும்பத்தினா் ஆக.19-ஆம் தேதி கவனித்தனா். இதுகுறித்து சிறுமியிடம் அவரது தாயாா் விசாரித்தபோது, பள்ளியில் தனக்கு சாக்லேட் கொடுத்து வந்த நபா் குறித்து சிறுமி தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, ஆக.24-ஆம் தேதி பள்ளியில் பணியாற்றும் நபா்களின் புகைப்படங்கள் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளை சிறுமியிடம் காவல் துறையினா் காண்பித்தனா். அப்போது அவா் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரை அடையாளம் காட்டினாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, பவானா காவல் நிலையத்தில் போக்ஸோ சட்டத்தின் பிரிவுகள் 8, 10, 21 மற்றும் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) பிரிவு 74 ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, பள்ளியிலிருந்து அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா் சுமாா் 8 மாதங்களாக பள்ளிப் பேருந்து ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வந்துள்ளாா். அவா் சிறுமியைப் பின்தொடா்ந்து கழிப்பறைக்குச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது. சிறுமி 4 முறை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த வழக்கை விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவும் (நஐப) அமைக்கப்பட்டுள்ளது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து பள்ளி நிா்வாகப் பிரதிநிதி பூபேந்திர சிங் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், சிறுமியின் பெற்றோா் ஆக.24-ஆம் தேதி பள்ளி நிா்வாகத்திடம் ஓட்டுநா் தொடா்பான பிரச்னை குறித்து தெரிவித்ததாகவும், அவரை அழைத்து விசாரித்து கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுத்ததாகவும் தெரிவித்தாா்.
இதனிடையே, பள்ளிக் குழந்தைகளை அழைத்துச் செல்லவும் அழைத்து வரவும் முறையான சரிபாா்ப்பு செய்யப்படாத நபா்களையும், வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான அனுமதி இல்லாத தனியாா் வாகனங்களையும் சில பள்ளிகள் மற்றும் தனிநபா்கள் பயன்படுத்துவதாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
பெட்டிச் செய்தி...
முதல்வா் மீது ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு
தில்லியில் சிறுமிகள் தொடா்பான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் தொடா்ந்து பதிவாகி வருவதாகக் கூறி ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தில்லி பிரிவு தலைவா் சௌரவ் பரத்வாஜ், முதல்வா் ரேகா குப்தாவை விமா்சித்தாா்.
இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில் கூறியதாவது: பெண் முதல்வரின் கீழ் குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை தலைநகரமாக தில்லி மாறியுள்ளது. நேற்றைய செய்தியில் 3 வயது சிறுவன் பள்ளியில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டான். இன்றைய செய்தியில் 3 வயது சிறுமி தனது பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநரால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டாள். மேலும் ஓடும் பேருந்தில் 15 வயது சிறுமி பேருந்தின் ஓட்டுநா், நடத்துநரால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டாள்.
இதுபோன்ற சம்பவங்களுக்கு முதல்வா் ரேகா குப்தாவின் எதிா்வினை மிகவும் உணா்ச்சியற்ாகவும், அக்கறையற்ாகவும் இருந்துள்ளது. ஜனக்புரியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் 3 வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானதாகக் கூறப்படும் முந்தைய சம்பவத்திலும், பள்ளி நிா்வாகத்துக்கு எதிராக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அவரது குற்றச்சாட்டுகள் தொடா்பாக அரசுத் தரப்பிலிருந்து உடனடி பதில் எதுவும் வெளியாகவில்லை என தெரிவித்தாா்.
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